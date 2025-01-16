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رياضة

الأهلي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة أورلاندو

جانب من تدريبات الأهلي
جانب من تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة أورلاندو، فيتو

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي التي تُقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفني للفريق. 

 

وأدى وسام أبو علي وطاهر محمد تدريبات استشفائية قبل انطلاق المران، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم به الثنائي. 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة أورلاندو  والتأكيد على بعض الجوانب الفنية. 

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان في المباراة التي أُقيمت بكوت ديفوار ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات. ويبحث الفريق عن الفوز أمام أورلاندو يوم السبت المقبل لتصدر قمة المجموعة الثالثة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا   في السادسة مساء السبت المقبل. 

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

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