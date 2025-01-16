أخبار الأهلي، مصير كهربا وأزمة أكرم توفيق وعودة الشناوي

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

دوري أبطال إفريقيا، يضع محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللمسات الأخيرة على إعارته الي الزوراء العراقي لنهاية الموسم، حيث اتفق اللاعب على الرحيل إلى النادي العراقي مقابل ٧٥٠ ألف دولار.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن هناك اتجاه لاستمرار يوسف أيمن مدافع الفريق لنهاية إعارته بنهاية الموسم الحالي في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق ومع إصابة أشرف داري مدافع الأهلي الأخيرة.

أضاف: حتى مع إنهاء صفقة مصطفى العش مدافع زد فإن فرص يوسف أيمن تبقي قوية للاستمرار في صفوف الفريق لنهاية إعارته.

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق خلال الساعات القادمة لبحث مستقبله مع الفريق سواء ببيعه في انتقالات الشتاء والاستفادة منه بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم أو بإقناعه بقبول عرض تجديد تعاقده والتراجع عن اتفاقه مع الشمال القطري.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت المقبل بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والطبية.

ويعود محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي إلى التشكيل الأساسي في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت القادم على حساب مصطفى شوبير الذي شارك أساسيا امس أمام الجونة في الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة الجونة التي أقيمت أمس في الدوري ويبدأ الاستعداد لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت القادم في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي غدا استعدادا لمواجهة أورلاندو بعد غد السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة للحديث عن مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المقرر لها بعد غد السبت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتنطلق المباراة في السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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