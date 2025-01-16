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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بلجان المنصورة

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل

 تابع الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في ختام أيام الامتحانات.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية في آخر أيام  امتحانات صفوف النقل 

استهدفت الجولات إدارة شرق المنصورة التعليمية بمدارس: 
-العروبة الابتدائية 
-الشهيد مراد فتحي الابتدائية 
-السيدة عائشة الإعدادية بنات
-جيهان السادات الثانوية بنات

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

مواد امتحان صفوف النقل اليوم بالدقهلية 

 وأدى طلاب كلا من الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، والصف السادس الابتدائي امتحان مادتي العلوم وICT، والصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية، والصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ، والصف الثاني الثانوي مادتي الأحياء وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية وعلم النفس للشعبة الأدبية.
 

العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب

 وخلال الجولة وجه  مدير المديرية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب بما يضمن سهولة سير الامتحانات 

 

الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات 

 كما شدد على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع ضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان.


وأكد أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين مع التشديد على تطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

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أشرف العربي ادارة شرق المنصورة التعليمية الامتحان الدراسات الإجتماعية الصف السادس الابتدائى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الاول جيهان السادات محافظ الدقهلية وزير التربية والتعليم

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