علاج الهبات الساخنة المصاحبة لانقطاع الطمث بالمنزل

الهبات الساخنة هي أحد الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث، وقد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في حرارة الجسم واحمرارًا وتعرقًا.

فتعاني السيدة من الهبات الساخنة وأعراض أخرى أثناء انقطاع الطمث، بما في ذلك زيادة الوزن وتقلبات المزاج والتغيرات في الرغبة الجنسية.

وتوجد علاجات متعددة لعلاج الهبات الساخنة، بما في ذلك الأدوية والعلاجات الطبية والخيارات الطبيعية في المنزل، وفقًا بموقع "Cleveland clinic" الطبي.

العلاج بالهرمونات البديلة

تقليديًا، العلاج الأكثر فعالية للهبات الساخنة هو مكملات الإستروجين، والتي يشار إليها غالبًا باسم العلاج بالهرمونات البديلة أو HRT.

يمكن تناول الإستروجين بمفرده أو بالاشتراك مع البروجسترون، وإذا أجرت السيدة عملية استئصال الرحم، فيمكن تناول الإستروجين فقط بأمان، ولكن إذا لم تخضع لاستئصال الرحم وتستخدم العلاج بالهرمونات البديلة، فسوف تتناول الإستروجين والبروجسترون معًا.

لا يُنصح بالإستروجين للجميع، خاصة إذا كان لدى السيدة تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي أو جلطات الدم أو بعض الحالات الطبية الأخرى، فقد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل صحية مستقبلية، بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الثدي وجلطات الدم.

التقليل من التوتر

على الرغم من أن الهبات الساخنة يمكن أن تحدث في أي وقت من اليوم، إلا أنها أكثر تكرارًا في أوقات التوتر.

يساعد تقليل التوتر في تقليل تكرار الهبات الساخنة، ويمكن إيجاد العديد من الطرق لخفض مستويات التوتر، بما في ذلك:

اليوجا

التأمل

التنفس الموجه

التاي تشي

المشي

تبريد درجة حرارة الجسم

حتى الزيادات الطفيفة في درجة حرارة الجسم الأساسية يمكن أن تؤدي إلى الهبات الساخنة.

قم بخفض درجة حرارة الغرفة عن طريق خفض منظم الحرارة أو تشغيل مكيف الهواء أو تركيب مروحة أو شراء وسادة جل تبريد للاستلقاء عليها أو فتح النافذة.

فكري في ارتداء طبقات أيضًا، عندما تبدأي في الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم، يمكن إزالة طبقة أو طبقتين للمساعدة في التبريد، وارتدِ القطن كلما أمكن ذلك، حيث تميل الأقمشة الأخرى، مثل الإسباندكس والنايلون والرايون، إلى حبس حرارة الجسم.

الانتباه للنظام الغذائي

قد تؤثر بعض الأطعمة والمشروبات على الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث.

تساهم الأطعمة الحارة والمشروبات المحتوية على الكافيين والأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكر والكحول في شدة الهبات الساخنة وتكرارها.

وخلصت الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدهون يتضمن فول الصويا كان مرتبطًا بانخفاض شدة الهبات الساخنة لدى النساء في سن اليأس، فضلًا عن تحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الدراسات أنه خلال 12 أسبوعًا من العلاج، لم تعاني معظم المشاركات من الهبات الساخنة المتوسطة إلى الشديدة.

الإقلاع عن التدخين

يؤثر التدخين على تكرار الهبات الساخنة وشدتها.

يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل شدة الهبات الساخنة وتكرارها، كما يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع السرطان.

مضادات الاكتئاب

تعمل الجرعات المنخفضة من مضادات الاكتئاب على تحسين الأعراض لدى النساء اللاتي يعانين من الهبات الساخنة الخفيفة إلى المتوسطة.

من أمثلة مضادات الاكتئاب الفعالة:

فينلافاكسين

باروكستين

فلوكستين

ويمكن لمضادات الاكتئاب أيضًا علاج أعراض انقطاع الطمث الأخرى، مثل القلق والاكتئاب وتغيرات المزاج، الجانب السلبي لهذه الأدوية هو خطر انخفاض الرغبة الجنسية، وهو أيضًا أحد الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث.

أدوية أخرى

قد يكون الجابابنتين، وهو دواء مضاد للصرع، فعالًا بشكل خاص إذا كانت السيدة تعاني من الهبات الساخنة في الليل، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة:

النعاس

الدوخة

عدم الثبات

الصداع

وقد يقلل الكلونيدين، الذي يستخدم عمومًا لخفض ضغط الدم المرتفع، من الهبات الساخنة لدى بعض النساء أيضًا، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة ما يلي:

الدوخة

النعاس

الإمساك

جفاف الفم

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