منها التوتر والقلق، أعراض انقطاع الطمث عند السيدات

انقطاع الطمث، أمر يحدث لكل سيدة مع تقدم العمر وله أعراض يجب التعامل معها والتأقلم علي حدوثها وتؤثر على الجانب النفسي للسيدة.

وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء بكلية الطب جامعة القاهرة إن انقطاع الطمث يحدث للسيدة في المرحلة العمرية من ٤٨ إلى ٥٢ سنة، مشيرا إلى أنه قبل انقطاع الطمث بمدة سنة تحدث أعراض للسيدة منها اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم انتظامها مع قلة عدد البويضات وتصبح المبايض أقل كفاءة ويقل هرمون الاستروجين لدى السيدة.

وتابع حديثه أنه تشكو السيدة من ارتفاع حرارة الجسم وعرق غزير وتوتر وقلق.



أكد أهمية وجود زوج داعم في فترة قبل انقطاع الدورة الشهرية لتمر هذه المرحلة بدون مشاكل صحية ويجب على الزوج والأولاد التأكد من وجود تغيرات فسيولوجيا تحدث للسيدة قبل انقطاع الطمث.

انقطاع الطمث

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث منها:



١- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما



٢- نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير



٣- هشاشة العظام



٤- جفاف في المهبل

٥- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية



٦- الاضطرابات العضوية مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة



٧- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم



أوضحت وزارة الصحة انه تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.

وقال الدكتور يحيى دوير، استشاري النساء والتوليد، إن السيدات بعد انقطاع فترة الطمث يجب عليها أن تمد الجسم بكميات كافية من الكالسيوم وتناول الفيتامينات والألبان.

وأضاف لـ"فيتو "، أنه مع نقص هرمون الأستروجين يحدث تآكل في العظام ويجب على السيدة قياس كثافة العظام لتحديد إذا كانت فيتامينات الكالسيوم لوحدها كفيلة بتغذية العظام والجسم.

يبدأ انقطاع الطمث رسميًا عندما يمر 12 شهرًا متتاليًا دون الحيض، أعراض مثل التعرق الليلي شائعة قبل وأثناء وبعد انقطاع الطمث، العلاج يمكن أن يساعد في إدارتها.

تبدأ أعراض انقطاع الطمث عادةً بحوالي 4 سنوات قبل الفترة الأخيرة، ويمكن أن تستمر الأعراض لعدة سنوات.

انقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض الأولي هو عندما يبدأ انقطاع الطمث قبل سن 40 عامًا.

أعراض انقطاع الطمث

تعاني بعض السيدات من أعراض حادة وواسعة النطاق، في حين أن آخرين قد بالكاد يلاحظون التغيير.

وبغض النظر عن وجود أو غياب الدورة الشهرية، فإن أعراض فترة ما قبل انقطاع الطمث، وانقطاع الطمث، وبعد انقطاع الطمث متشابهة.

الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا لفترة ما قبل انقطاع الطمث هي:

الحيض أقل تواترا

فترات أثقل أو أخف من المعتاد

الأعراض الحركية الوعائية، بما في ذلك الهبات الساخنة والتعرق الليلي والتورد

تستمر الهبات الساخنة في المتوسط لمدة 5.2 سنوات، وتبدأ قبل عام تقريبًا من انقطاع الطمث، وعادةً ما تقل هذه الأعراض بعد انقطاع الطمث ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى 20 عامًا وتؤثر على 70-80% من السيدات الذين يعانون من انقطاع الطمث.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لانقطاع الطمث ما يلي:

أرق

جفاف المهبل

زيادة الوزن

اكتئاب

قلق

صعوبة في التركيز

مشاكل في الذاكرة

جفاف الجلد والفم والعينين

زيادة التبول

الصداع

تسارع القلب

التهابات المسالك البولية

انخفاض كتلة العضلات

مفاصل مؤلمة أو متصلبة

انخفاض كتلة العظام

تساقط الشعر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.