فوائد ومخاطر استخدام العلاج الهرموني في سن اليأس

الهدف من العلاج الهرموني هو إدارة أعراض انقطاع الطمث، وليس بالضرورة استعادة مستويات الهرمونات السابقة أو العودة إليها.

انقطاع الطمث هو عملية بيولوجية يمر بها العديد من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وخلال هذا الوقت، يمر الجسم بالعديد من التغييرات أثناء تكيفه مع مستويات الهرمونات المتقلبة.

تبدأ الهرمونات التي كانت موجودة بكميات هائلة في التضاؤل ​​مع مرور سنوات الإنجاب، وستستمر في الانخفاض طوال بقية حياتهم، ويمكن أن تسبب هذه التغييرات أعراضًا مثل الهبات الساخنة وتغيرات المزاج وحتى الاكتئاب.

يمكن أن يحدث العلاج الهرموني، المعروف سابقًا باسم العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)، فرقًا كبيرًا في مواجهة هذه الأعراض عن طريق استكمال الهرمونات المنخفضة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أنواع العلاج الهرموني لانقطاع الطمث

الصناعي

في السنوات الأولى من العلاج الهرموني، وصفه الأطباء غالبًا في شكل أدوية موصوفة صناعية، وتصنع هذه الأدوية من مزيج من الهرمونات.

إن بريمارين هو الشكل الاصطناعي للإستروجين، في حين أن بروفيرا هو النسخة الاصطناعية من البروجسترون، ورغم أن العقاقير الاصطناعية كانت العلاج المفضل في الماضي، إلا أنها أصبحت أقل شعبية في السنوات الأخيرة.

تم تحديد بعض المخاطر في التجارب السريرية التي دفعت العديد من الأشخاص إلى البحث عن شكل بديل من العلاج الهرموني يسمى "العلاج الهرموني البديل المتطابق بيولوجيًا".

الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا

يتم استخراج الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا بشكل عام من العناصر الموجودة في الطبيعة.

إن الافتقار إلى المعلومات حول مخاطر الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا يجعل العديد من الأشخاص يفترضون أن هذه الهرمونات "الطبيعية" أفضل أو أكثر أمانًا من الهرمونات الاصطناعية.

لكن كلمة "طبيعية" مفتوحة للتفسير، ولا توجد الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا بهذا الشكل في الطبيعة، بل يتم تصنيعها من مادة كيميائية نباتية يتم استخراجها من البطاطا والصويا.

الفوائد المحتملة للعلاج الهرموني في سن اليأس

في سنوات الإنجاب، تنتج المبايض هرموني الإستروجين والبروجيستيرون، وتنظم هذه الهرمونات الدورة الإنجابية وتعزز استخدام الجسم للكالسيوم.

تقلل المبايض من إنتاجها لهذه الهرمونات مع التقدم في السن، مما يؤدي غالبًا إلى:

فقدان العظام

انخفاض الرغبة الجنسية

انخفاض الطاقة

تغيرات المزاج

الهبات الساخنة

يعمل العلاج الهرموني على تجديد مستويات هرموني الإستروجين والبروجيستيرون في الجسم، مما يساعد على تقليل هذه التأثيرات.

بالإضافة إلى تخفيف أعراض سن اليأس، قد يقلل العلاج الهرموني أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري وفقدان الأسنان وإعتام عدسة العين.

الآثار الجانبية أو المخاطر المرتبطة بالعلاج الهرموني في سن اليأس

لقد ارتبط العلاج الهرموني المشترك بالإستروجين والبروجيستيرون في سن اليأس بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الثدي.

على الرغم من أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد تدريجيًا مع الاستخدام، إلا أنه ينخفض ​​بمجرد إيقاف العلاج الهرموني.

من ناحية أخرى، هناك أيضًا خطر أعلى للإصابة بسرطان الرحم عندما يستخدم الأشخاص في سن اليأس الإستروجين فقط.

تشمل المخاطر الأخرى للأشخاص الذين يخضعون للعلاج الهرموني السكتة الدماغية.

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