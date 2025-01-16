الخميس 16 يناير 2025
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عيش دلوقتي

أحيانًا نعيش الحياة كأنها سباق لا ينتهي، نطارد النجاح، المال، والمكانة، ظانين أن هذه الأشياء ستمنحنا السعادة. لكن، هل تساءلت يومًا: ما الذي يمنحك حقًا شعور الراحة والرضا الذي لا يتلاشى؟

وسط هذا الانشغال، ننسى أن نتوقف ونعيش اللحظة. نركض نحو المستقبل أو نتأمل الماضي، ونادرًا ما ندرك أين نقف الآن. كما يُقال: اللحظة الحاضرة هي الملك الوحيد الذي نمتلكه.

فكر في المرات التي كنت فيها مع أشخاص تحبهم، لكن ذهنك كان مشغولًا بشيء آخر. أو عندما استمتعت بطعام لذيذ، لكن تركيزك كان بعيدًا عنه. نحن نهرب من الحاضر للخيال، ونفقد بهجة اللحظة التي نعيشها.

الحل؟ بسيط لكنه يحتاج إلى وعي. اسمه: عيش الحاضر. ركّز على ما حولك: الأصوات التي تسمعها، الروائح التي تشمّها، والمشاعر التي تعيشها الآن. عندما تأكل، استمتع بالطعم. عندما تتحدث مع أحد، استمع إليه بصدق. عندما تمشي، لاحظ الطريق من حولك.

الحياة ليست دائمًا سهلة، ولكن عندما نعيش اللحظة، نكتشف جمالها مهما كانت بسيطة. كما يقول المثل: من يرى النعم الصغيرة، يعيش عمره سعيدًا. حتى في الأوقات الصعبة، تحمل اللحظات دروسًا وعِبرًا تجعلنا أقوى. الحياة قد لا تكون مثالية، لكنها دائمًا تقدم شيئًا جيدًا إذا ركزنا عليه.

السعادة ليست في المستقبل ولا في الماضي، بل في أن نستمتع بما نملكه الآن. اسأل نفسك: ما الشيء الذي أستطيع أن أشكر الله عليه اليوم؟

حكاية جروحك وجمالك الحقيقي

طريقك لسلامك الداخلي

 

الحياة هي مزيج من اللحظات الصغيرة التي تشكّل ذكرياتنا ومعناها. لا تدع انشغالك بالمستقبل يسرق منك جمال الحاضر. خذ نفسًا عميقًا، انظر حولك، وعِش الآن بكل تفاصيله.

للمتابعة على الفيس بوك: @pwagiih

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ذكريات الحياة السعادة الرضا الكاتب بولا وجيه فيتو بوابة فيتو

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