طريقك لسلامك الداخلي

في لحظات الصمت التي نعيشها بعيدًا عن صخب العالم، نكتشف أن أول خطوة نحو الشفاء تبدأ من الداخل، من أعماق النفس. ليست المسألة أن تسمع صوتك فقط حين تتحدث، بل إن تُصغي بصدق لإحساسك، لأفكارك، وللحكايات التي تحاول دفنها بعيدًا.

كثيرًا ما نحمل أعباء الماضي، نجرُّ خلفنا مشاعر من الخوف والغضب والإحباط، وكأنها حقائب ثقيلة تثقل خطواتنا. لكن هل فكرت يومًا أن بإمكانك التحرر من هذا العبء؟ المثل الصيني يقول: التخلص من العبء الثقيل هو أول خطوة نحو الحرية.

ابدأ بالسؤال: ما الذي أشعر به؟ ما الذي يثقل قلبي؟ قد تكون الإجابة غامضة في البداية، وربما تواجه صعوبة في فهمها. لا بأس، خذ وقتك. أحدهم قديمًا كان يقول: الحياة التي لا نراجعها، لا تستحق أن تُعاش، بمعنى عليك أن تراجع حياتك وخطواتك دومًا بين الحين والآخر.

السلام الداخلي ليس هدية تُمنح، بل هو بناءٌ يتطلب وقتًا وجهدًا. عندما تمنح نفسك فرصة للتعبير عن مشاعرك السلبية وفهمها بدلًا من مقاومتها، لأن من هنا تبدأ أولى خطوات التغيير.. قرأت حكمة ذات يوم كانت تقول: الجبل يبدأ بحجر، بمعنى أن كل خطوة صغيرة نحو التغيير تُحدث فرقًا، كأثر الفراشة سيكون لها أثرًا في حياتك فيما بعد.

لإعادة التوازن لحياتك، يجب أن تبدأ من داخلك. إسمع صوتك الداخلي، إفهمه، ثم حرره من قيود الخوف والألم. فالقوة الحقيقية لا تكمن في الظهور دائمًا بمظهر القوي، بل في التصالح مع ضعفك ومشاعرك الإنسانية.

كل مرة تُصغي لنفسك وتفهمها، فإنك تبني لبنةً في طريق السلام الداخلي. كما يقولون: من عرف نفسه، عرف طريقه.. فاختر أن تبني، أن تُصبح النسخة التي تستحقها، أن تكون صادقًا مع نفسك.

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