حكاية جروحك وجمالك الحقيقي

القوة مفهوم غريب في نظر الكثيرين. يظنون أنها تعني الكمال، ألا تخطئ، ألا تنكسر. لكن الحقيقة؟ القوة ليست في خلو الإنسان من العيوب، بل في قدرته على مواجهة نفسه، بكل ما مر به، ورؤية جماله وسط التعب، وسط الأخطاء، وفي كل مرة نهض فيها بعد أن سقط.

كل واحد منا يحمل في داخله أشياء يخشى النظر إليها: أخطاء ارتكبها، قرارات ندم عليها، وجروح تركت أثرًا عميقًا في روحه. لكن هذه الأشياء ليست ضعفًا كما نعتقد. إنها الشواهد التي تروي قصتنا. إنها الجروح التي تقول إننا حاولنا، وعافرنا، وقاومنا حتى النهاية.

أتدري عن فن الكينتسوجي الياباني؟ في هذا الفن، عندما ينكسر الزجاج أو الفخار، لا يتم إخفاء الكسور. بدلًا من ذلك، تُملأ الشقوق بالذهب، لتتحول إلى جزء من جمال القطعة. تلك الكسور تصبح رمزًا لقوتها، تقول: لقد انكسرت، لكنني ما زلت هنا، وما زلت ذات قيمة.

لكن لماذا لا نعامل أنفسنا بالطريقة ذاتها؟ لماذا نغطي عيوبنا بدلًا من أن نحولها إلى مصدر فخر؟ القوة الحقيقية ليست في عدم السقوط، بل في النهوض. ليست في عدم ارتكاب الأخطاء، بل في التعلم منها.

انظر إلى حياتك، وفكر لبعض الوقت: كم مرة مررت بتجارب كان من الممكن أن تهزمك؟ كم مرة شعرت أن الأبواب أُغلقت أمامك، لكنك وجدت نفسك واقفًا من جديد؟ هذا هو الجمال الحقيقي في داخلك. كما يقولون: الجمال ليس في الكمال، بل في الصدق.

لا تحتاج إلى أن تكون مثاليًا لتكون قويًا. القوة ليست في الكمال، بل في تقبلك لذاتك بكل ما مررت به، وقولك بثقة: أنا كفاية.

في النهاية، تذكر دائمًا أن جمالك الحقيقي لا يكمن في إخفاء عيوبك، بل في فخرك بها. فهي جزء من رحلتك، من قصتك، ومن الإنسان الذي أصبحت عليه اليوم.

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