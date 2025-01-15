الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

حكاية جروحك وجمالك الحقيقي

القوة مفهوم غريب في نظر الكثيرين. يظنون أنها تعني الكمال، ألا تخطئ، ألا تنكسر. لكن الحقيقة؟ القوة ليست في خلو الإنسان من العيوب، بل في قدرته على مواجهة نفسه، بكل ما مر به، ورؤية جماله وسط التعب، وسط الأخطاء، وفي كل مرة نهض فيها بعد أن سقط.

كل واحد منا يحمل في داخله أشياء يخشى النظر إليها: أخطاء ارتكبها، قرارات ندم عليها، وجروح تركت أثرًا عميقًا في روحه. لكن هذه الأشياء ليست ضعفًا كما نعتقد. إنها الشواهد التي تروي قصتنا. إنها الجروح التي تقول إننا حاولنا، وعافرنا، وقاومنا حتى النهاية.

 

أتدري عن فن الكينتسوجي الياباني؟ في هذا الفن، عندما ينكسر الزجاج أو الفخار، لا يتم إخفاء الكسور. بدلًا من ذلك، تُملأ الشقوق بالذهب، لتتحول إلى جزء من جمال القطعة. تلك الكسور تصبح رمزًا لقوتها، تقول: لقد انكسرت، لكنني ما زلت هنا، وما زلت ذات قيمة.

 

لكن لماذا لا نعامل أنفسنا بالطريقة ذاتها؟ لماذا نغطي عيوبنا بدلًا من أن نحولها إلى مصدر فخر؟ القوة الحقيقية ليست في عدم السقوط، بل في النهوض. ليست في عدم ارتكاب الأخطاء، بل في التعلم منها.

 

انظر إلى حياتك، وفكر لبعض الوقت: كم مرة مررت بتجارب كان من الممكن أن تهزمك؟ كم مرة شعرت أن الأبواب أُغلقت أمامك، لكنك وجدت نفسك واقفًا من جديد؟ هذا هو الجمال الحقيقي في داخلك. كما يقولون: الجمال ليس في الكمال، بل في الصدق.

 

لا تحتاج إلى أن تكون مثاليًا لتكون قويًا. القوة ليست في الكمال، بل في تقبلك لذاتك بكل ما مررت به، وقولك بثقة: أنا كفاية.

 

طريقك لسلامك الداخلي

إيمان

 

في النهاية، تذكر دائمًا أن جمالك الحقيقي لا يكمن في إخفاء عيوبك، بل في فخرك بها. فهي جزء من رحلتك، من قصتك، ومن الإنسان الذي أصبحت عليه اليوم.
للمتابعة على الفيس بوك: @Pwagiih

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأخطاء القوة فن الكينتسوجي الياباني العيوب الكاتب بولا وجيه فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

الميلاد تحقيق وعد السماء

الميلاد وعطايا بلا حدود

أبصر نورا عظيما

نادر

رآتك عيني
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

توقف ملف التجديد لياسر إبراهيم بعد عرض الشمال القطري

وزير التعليم: طلاب الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرا في السنة

منوعات

المزيد

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

المزيد
الجريدة الرسمية