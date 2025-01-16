إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة ترويج الاستروكس وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج الإستروكس والأسلحة البيضاء في مدينة نصر لمحكمة الجنايات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الحي السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 عاطلين" لاثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بأحد شوارع الحى السابع بمدينة نصر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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