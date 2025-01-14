الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين وربة منزل في سرقة سائق بالإكراه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين وربة منزل، بالسجن المشدد 5 سنوات، في استدراج سائق توك توك، وسرقة مبلغ مالي منه وهاتفه المحمول بالإكراه والتوك توك قيادته بمنطقة الموسكي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم سرقة التوك توك من سائقه أثناء سيره في الطريق العام، وإشهار سلاح ناري في وجهه.


وتلقي قسم شرطة الموسكي بلاغا من سائق يفيد بتعرضه للسرقة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قسم شرطة الموسكى

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