جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية تنموية شاملة بقرية البسيونية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة بجامعة الفيوم قافلة شاملة، اليوم الأربعاء، بالوحدة الصحية بقرية البسيونية مركز الفيوم، بالتعاون مع كليتي الطب، طب الاسنان، ومديرية الصحة بمحافظة الفيوم ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ووحدة المرأة الآمنة بكلية الطب وذلك بحسب ما صرح به الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم

دور الجامعة في التنمية

و قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم، تفيلا لدور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

خدمات القافلة الطبية

وأضاف، أن القافلة الطبية شملت تخصصات ( الباطنة، الأطفال، النسا، الرمد والعظام، الجلدية، الأنف والأذن، الأسنان)، وقد تم الكشف الطبي على 1830حالة، منها 266 حالة باطنة، 368 حالة أطفال، 116حالة نسا، 227 حالة رمد، 157 حالة عظام، 321 حاله أنف وأذن، ٥٨حالة أسنان، 221حالة جلدية، وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات، وتوفيى العلاج اللازم بالمجان.

مشاركات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم

وأشار الي أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، عقدت خلال القافلة ندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة، وشارك فيها الدكتورة نهير الشوشاني، وتناولت الندوة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة، وتم مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتاثير العنف اللفظي على تربية الابناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر واسبابها، والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا، وتولي فريق من الوحدة توعية أهل القرية باشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 114 فتاة وسيدة.

يذكر أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال عام 2025 بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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