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محافظات

قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بواحة بلاط الوادي الجديد

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، ڤيتو

بدأت القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أعمالها والتي وتستمر حتى الغد، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بقرية البشندي بواحة بلاط بالمحافظة،.

وقال الدكتور محمد سعد مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة  لـ«ڤيتو»: إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، أن الوزارة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد: إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانًا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

ومن جانبه أكد دكتور لواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع انحاء المحافظة , إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى اطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

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