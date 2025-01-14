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اليوم، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

إطلاق قوافل طبية
إطلاق قوافل طبية مجانا للمرضى
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٤ و١٥ يناير  ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 137 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير 2025.

القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد «عبد الغفار» أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في إطار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات.

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وأضاف «عبد الغفار» أن القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة، مشيرًا إلى نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري.

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