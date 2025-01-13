وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بتأكيد حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحل أى مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في عدد من المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بإعداد حصر كامل لكافة المشروعات موضح به المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بكل محافظة ضمن المبادرة ومختلف الاحتياجات ونسب ومعدلات الإنجاز.

كما اطلع وزير الاسكان على الموقف التنفيذي الخاص بـ3631 مشروعًا تنمويًا في 25 مركزًا بـ10 محافظات تضم 741 قرية وتوابعها، ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة والطرق.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات لسرعة الانتهاء منها وبأعلى جودة.

كما أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المدينة تشهد طفرة انشائية من خلال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، وتم البدء في تنفيذ ١٤ ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، ليصل إجمالي الوحدات التي تم وجاري تنفيذها بالمدينة الى ١٥٤ ألف وحدة سكنية، بالاضافة إلى تنفيذ 88 مبنى خدمي بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار ومئتي مليون جنيه، وذلك لتحقيق خطة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير الخدمات للمواطنين.

موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق

وفي زيارة مفاجئة لمدينة العبور الجديدة، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بالمدينة، وذلك من خلال اجتماعٍ عقده بمقر جهاز المدينة، وجولة ببعض المشروعات، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز.

واطَّلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على موقف تنفيذ وتسليم وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالعبور الجديدة، والتي تضم ٦٦ عمارة بإجمالي وحدات 1,584 وحدة "عمارات النزهة" بهذا الإعلان، بجانب إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة الذي يبلغ حوالي ٨٨١٠٤ وحدات، منها الوحدات المنتهية ٥٢٠٢٠ وحدة، والجاري تنفيذها ٣٦٠٨٤ وحدة، بجانب استعراض مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 بمدينة العبور الجديدة، والذي يشتمل على 180 عمارة تضم 3924 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

كما تم استعراض موقف مشروعات البنية التحتية وأيضا موقف الخدمات من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية بأحياء المدينة، ومنها الحيان الـ ١٣-١٤، وبهما ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية، وعدد ٥ مدارس بمراحل مختلفة، بالإضافة إلى عدد ٤ حضانات ومخبز بالإضافة إلى مركز شباب وعدد ٢ ملعب خماسى.

وعقب الاجتماع، تفقد المهندس شريف الشربيني، موقع مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث وجه بالانتهاء من كافة الأعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا الانتهاء من الأعمال بالأرصفة والمسطحات بالمشروع.

كما تفقد مشروع خزان التكديس الأرضي للمياه سعة ١٠٠٠٠ م٣ والذى يعمل على خدمة منطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وكذلك الأحياء (١٣-١٤-١٥-١٦) بالمدينة، حيث تابع الوزير موقف الأعمال والتوريدات بمشروع الخزان.

ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات

وفي نهاية الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

وعقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

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