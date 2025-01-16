الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحليق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في بيروت

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

 أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء، اليوم الخميس، بتحليق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في بيروت والضاحية.

جيش الاحتلال ينسف منازل في جنوب لبنان 

 وذكرت تقارير إعلامية أمس الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيتا الشعب وحانين ومارون الراس جنوبي لبنان.

ويوم الاثنين الماضي شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات مستهدفا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام، أمس أيضا، أن تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال فوق أجواء عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان.

 

ووثقت صور ومقطع فيديو الضربات الإسرائيلية وألسنة اللهب تتصاعد من الأماكن المستهدفة.

 

خروقات وقف إطلاق النار في لبنان 

 وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 17 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل أكثر من 47 يوما.

ونشر متحدث جيش الاحتلال تحذيرا جديدا مرفقا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيروت الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان وقف إطلاق النار في لبنان

مواد متعلقة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في أجواء بيروت

استمرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، جيش الاحتلال ينسف منازل في جنوب لبنان

الرئاسة الفرنسية تعلن عن زيارة إيمانويل ماكرون إلى لبنان الجمعة المقبلة

مخزومي ينسحب من سباق رئاسة وزراء لبنان لدعم التوافق على نواف سلام

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

الزمالك يتسبب في تعديل تشغيل الخط الثالث للمترو

أخبار مصر: ارتفاع سعر الجبن بالأسواق، قصة خناقة الشحات وياسر إبراهيم، تحذير من غرق السودان، سر مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

باسم ياخور في أول ظهور بعد سقوط الأسد: لن أعود لسوريا وما يحصل حاليا بشع وفوضوي

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 16 يناير 2025

كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ

قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

منوعات

المزيد

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في 10 نقاط.. بنود الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق بين حماس وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية