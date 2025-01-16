حيثيات حكم سجن 4 أشخاص بتهمة قتل عاطل في دار السلام.. الجناة تخلصوا من المجني عليه لعلاقته الآثمة مع زوجة أحد المتهمين.. وهذه أبرز خطوات تنفيذ الجريمة

أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة 4 أشخاص بينهم سيدتان بالسجن المشدد 10 سنوت لاتهامهم باستدراج عشيق زوجة أحدهم والتعدي عليه حتى الموت في منطقة دار السلام.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى الواقعة والتي تتحصل في أن المتهمين عبد الله. ع وشقيقته عائشة وزوجته أسماء وصديقتهم كريمة. ح في يوم 25 ديسمبر 2023، بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة قتلوا المجني عليه ا ح “عاطل” عمدا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أدوات آتٍ وصفها.

كما تبين أن المتهمين انتهزوا وصول المجني عليه إلى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة غير شرعية، وما إن ظفروا به حتى أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكبلوه.

وانهال المتهمون على المجني عليه ضربا بأيديهم وباستخدام عصي خشبية وحديدية وأحبال وأسلاك كهربائية استقرت بمختلف أنحاء جسده حتى خارت قواه، محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي أودت بحياته.

أقوال المتهمين

وباستجواب المتهم الأول أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين على إثر تحقق علمه من شقيقته المتهمة الثانية بوجود علاقة جنسية آثمة فيما بين المتهمة الثالثة زوجته أسماء والمجني عليه ومواجهته لها بتاريخ 23 ديسمبر 2023، وإقرارها بوجودها بيتوا النية وفكروا بروية في هدوء لا يخالطه اضطراب ولا يشوبه تعجل وعقدوا عزمهم علي ضربه أحكموا خطتهم على استدراجه لمسكن الزوجية.

المتهم: قتلناه كلنا بالضرب

وبتاريخ 25 ديسمبر 2023 بعد أن اتفق المتهمون مع المتهمة الرابعة “كريمة”، صديقة شقيقة المتهم الأول، وبالفعل اتصلت المتهمة الثالثة بالمجني عليه وأخبرته برغبتها في قدومه لمسكنها لإقامة علاقة جنسية، وانتظر والمتهمة الثانية بالقرب من المسكن لحين وصوله، في حين اختبأت المتهمة الرابعة بإحدى الغرف وعقب دلوفه للمسكن قامت المتهمة الرابعة بالاتصال هاتفيًا بالمتهمة الثانية وأبلغتها بتواجد المجني عليه بالمسكن فتوجها إليه، وما إن أبصره بداخله حتى انقض عليه وباقي المتهمين بالضرب بأيديهم والأدوات حوزتهم "عصي خشبية وحديدية وأحبال وأسلاك كهربائية" والتي أعدوها سلفًا وتمكنوا من تكبيله، مستخدمين الأدوات سالفة البيان حتى خارت قواه وفارق الحياة، مضيفا أنه لم يكن قاصدا قتله.

وباستجواب المتهمة الثانية أنكرت ما نسب إليها من اتهام وقالت إنها على إثر استدعاء شقيقها المتهم الأول لها توجهت لمنزله رفقة المتهمة الرابعة صديقتها لاستطلاع الأمر وبدخولها أبصرت المجني عليه ملقى أرضًا موثوقا بالحبال غارقًا في دمائه وبسؤالها لشقيقها عما حدث أبلغها بضبطه المجني عليه رفقة زوجته "المتهمة الثالثة" بغرفة نومه.

وباستجواب المتهمة الثالثة أسماء أقرت بارتكابها الواقعة مع باقي المتهمين ورددت بذات أقوال زوجها المتهم الأول.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بجلسة 10 يونيو 2024 قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبمصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

وإذ لم يرتض المتهمون ذلك القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقارير استئناف ولدى نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة مثل المتهمون واعتصموا بالإنكار والدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثانية والرابعة ردد ذات الدفوع المبداة أمام محكمة جنايات أول درجة، ودفع بانفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه باقي القوة عنها، وخلص لطلب القضاء بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءتهم مما أسند اليهم، والحاضر مع المتهمة الثالثة ردد ذات الدفوع المبداة أمام محكمة جنايات أول درجة وقدم حافظة مستندات ألمت بها المحكمة

وحيث أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا مستوفيًا أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بقبوله شكلًا وتخفيف الحكم إلى المشدد 10 سنوات.

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