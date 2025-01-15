حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل طليق شقيقته بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طليق شقيقته إثر قيام المجني عليه بالتشهير بطليقته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل طليق شقيقته بسلاح ناري «فرد خرطوش»، بمنطقة أم بيومي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ للمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالقدم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن الجثة للمدعو "فوده م ا" 44 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة أم بيومي، دائرة القسم، مصاب بطلق نارى بالقدم الأيمن وتوفي عقب وصوله المستشفى، وتم إنعاش القلب وعمل الإسعافات الأولية ولكن لم يستجب.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شقيق طليقة المجني عليه، ويدعى "سيد أ ا" 20 سنة عاطل ومقيم شارع المهدى الصادق عوض بشبرا الخيمة أول، وذلك أثر خلافات بينهما بقيام المجني عليه بالتشهير بطليقته، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق طليقته وقام علي أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية إصابت المجني عليه بطلقة بالقدم، وسقط جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسينى والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب تلك الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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