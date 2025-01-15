الإعدام للمتهم بقتل عامل في كرداسة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهما بقتل عامل أثناء ذهابه لعمله بسلاح ناري في منطقة ناهيا بـ كرداسة الإعدام شنقًا، وذلك بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامه.

كما عاقبت المحكمة المتهمين من الثاني وحتى الخامس بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام.

المتهمون بقتل عامل واستعراض القوة بكرداسة



عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب وإبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صالح ورأفت عبد التواب.

وأحالت النيابة العامة "سعد. م" و"أحمد. م"، و" عبد العزيز.ح"، و" حسن.م"، و"سعد.خ"، المتهمين بقتل المجني عليه "عمرو جميل" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد ان وجهت إليهم تهمة القتل العمد.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15203 لسنة 2023 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 5937 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة؛ أن "المتهمين قتلوا عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأن رسموا مخططا واعدوا أسلحة نارية "فرد خرطوش" وتربصوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول "سعد"، عيارا ناريا صوبه محدث إصابته قاصدًا قتله حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات".

وجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة 4 أسلحة نارية و7 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق؛ وسلاح أبيض "مطواة" وسلسلة حديد، دون قرار قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة في تحقيقات القضية، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "أحمد ناصر"، و"ناصر السيد"، و"عمرو سمير"، و"محمد عادل" بهدف ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم بفرض السطوة عليهم بأن وجهوا أسلحة نارية وبيضاء ومصطحبين حيوانات خطرة "كلبين" مهددين إياهم بهم وأطلقوا عدة أعيرة نارية مما ألقى الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وثبت في تقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه أن الإصابات الموصوفة بالكشف الظاهري أعلى الفخذ الأيسر، هي إصابات نارية رشيه حيوية حديثة حدثت نتيجة إطلاق مقذوفات "خرطوش" يقارب نحو 3 أمتار، مما تسببت في حدوث تهتك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية ونزيف دموي إصابات غزير، وعزي الوفاة إلى حدوث إصابات رشية بالفخذ الأيسر.

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