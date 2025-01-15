المشدد 10 سنوات لـ 4 أشخاص بينهم سيدتان بتهمة قتل شخص بدار السلام

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بمعاقبة 4 أشخاص بينهم سيدتان بالسجن المشدد 10 سنوت لاتهامهم باستدراج عشيق زوجة أحدهم والتعدي عليه حتى الموت في منطقة دار السلام.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين عبد الله. ع وشقيقته عائشة وزوجته أسماء وصديقتهم كريمة. ح في يوم 25 ديسمبر 2023، بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة قتلوا المجني عليه اشرف حسن عمدا مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض ادوات آت وصفها.



وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين انتهزوا وصول المجني عليه الى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة غير شرعية وما أن ظفروا به حتي أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكبلوه.



وأشار أمر الاحالة ان المتهمين انهالوا علي المجني عليه ضربا بأيديهم وباستخدام عصي خشبية وحديدية وأحبال واسلاك كهربائية استقرت بمختلف انحاء جسده حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي اودت بحياته.

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