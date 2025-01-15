الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

مئات من شاحنات المساعدات تدخل جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين

مساعدات لغزة،فيتو
مساعدات لغزة،فيتو

أفادت مصادر صحفية مساء اليوم، بدخول قافلة مساعدات إنسانية إلى جنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع.

دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى جنوب قطاع غزة

ودخلت شاحنات المساعدات الإنسانية مساء اليوم إلى جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عشرات الشاحنات في قافلة مساعدات إنسانية وهي تمر عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع، فيما لم يتضح بعد ما تحمله الشاحنات من مساعدات.

الالتزام بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أوضح جوتيريش أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات كارثية، مطالبا جميع الأطراف بتيسير الإغاثة الإنسانية العاجلة والآمنة بدون عوائق للمدنيين المحتاجين للمساعدة.

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