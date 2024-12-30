أسباب قيء الأطفال ليلًا وطرق علاجه في المنزل

قد يتقيأ الطفل ليلًا لأسباب متعددة، بما في ذلك أمراض المعدة والحالات الصحية التي تسبب السعال، وقد يعاني من أعراض إضافية، اعتمادًا على السبب.

أي وقت هو وقت سيئ للقي، ومع ذلك، قد يبدو الأمر أسوأ عندما يتقيأ الطفل الغاضب والنعسان ليلًا، ولكن يمكن أن يحدث ذلك لعدد من الأسباب.

غالبًا ما يكون مجرد موقف مؤقت، وقد يشعر الطفل بتحسن بعد القيء ويعود إلى النوم، وقد يكون القيء أيضًا علامة على مشاكل صحية أخرى.

الأعراض المصاحبة للتقيأ في الليل

إلى جانب القيء بعد النوم، قد يعاني الطفل من علامات وأعراض أخرى تظهر في الليل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وتشمل هذه:

ألم المعدة أو التقلصات

السعال

ألم الصداع

الغثيان أو الدوخة

الحمى

الإسهال

الصفير عند التنفس

صعوبة التنفس

الحكة

الطفح الجلدي

أسباب القيء في الليل

التسمم الغذائي

أحيانًا يكون القيء آلية دفاع للجسم فقد يتناول الطفلك - أو أي شخص آخر - شيئًا لا ينبغي له أن يأكله، كما يمكن أن يتسبب الطعام المطبوخ وغير المطبوخ في التسمم الغذائي، وقد يكون الطفل قد تناول طعامًا:

تركه في الخارج لفترة طويلة

لم يتم طهيه بشكل صحيح

شيء وجدوه في حقيبة الظهر الخاصة بهم منذ بضعة أيام

قد يكون من الصعب معرفة نوع الطعام المسبب بالضبط لأن الطفل قد لا يعاني من أي أعراض لساعات، ولكن عندما يحدث ذلك، فمن المرجح أن يحدث القيء في أي وقت - حتى في الليل.

إلى جانب القيء، يمكن أن يسبب التسمم الغذائي أيضًا أعراضًا مثل:

ألم المعدة

تقلصات المعدة

غثيان

دوار

حمى

تعرق

إسهال

إنفلونزا المعدة

إنفلونزا المعدة مرض شائع ومعدٍ للأطفال، ويمكن أن تحدث في الليل، ويُطلق على "فيروس المعدة" أيضًا التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي و"برد المعدة"، القيء هو أحد الأعراض المميزة للفيروسات التي تسبب إنفلونزا المعدة.

قد يعاني الطفل أيضًا من:

حمى خفيفة

تقلصات في المعدة

ألم في الرأس

إسهال

حساسية الطعام

تحدث حساسية الطعام عندما يتفاعل جهاز المناعة لدى الطفل بشكل مبالغ فيه مع طعام غير ضار، إذا كان الطفل حساسًا تجاه طعام ما، فقد لا تظهر عليه أي أعراض لمدة تصل إلى ساعة بعد تناوله، وقد يؤدي تناول عشاء متأخر أو وجبة خفيفة قبل النوم إلى القيء ليلًا في هذه الحالة.

تحقق لمعرفة ما إذا كان الطفل قد تناول أي شيء قد يكون حساسًا له، وقد تكون بعض هذه الحساسية مخفية في الوجبات الخفيفة المصنعة مثل البسكويتن وتشمل حساسية الطعام الشائعة ما يلي:

منتجات الألبان

القمح

البيض

فول الصويا

وعادةً ما تسبب حساسية الطعام، وهي أكثر خطورة، أعراضًا أخرى - مثل الطفح الجلدي أو التورم أو مشاكل التنفس - ويمكن أن تكون حالة طبية طارئة.

السعال

قد يعاني الطفل من سعال خفيف فقط أثناء النهار، ولكن السعال قد يزداد سوءًا في الليل أحيانًا، مما يؤدي إلى تحفيز رد فعل البلعوم لدى الطفل ويجعله يتقيأ، ويمكن أن يحدث هذا سواء كان الطفل يعاني من سعال جاف أو رطب.

قد يزداد السعال الجاف سوءًا إذا كان الطفل يتنفس من فمه، فالتنفس من خلال فم مفتوح أثناء النوم يؤدي إلى جفاف الحلق وتهيجه، وهذا يسبب المزيد من السعال، مما يؤدي بدوره إلى تقيؤ الطفل للعشاء في السرير.

السعال الرطب - عادة بسبب البرد أو الأنفلونزا - يأتي مع الكثير من المخاط، ويتسرب السائل الزائد إلى مجرى الهواء والمعدة ويمكن أن يتجمع أثناء نوم الطفل، ويسبب الكثير من المخاط في المعدة موجات من الغثيان والقيء.

ارتجاع المريء

يمكن أن يحدث ارتداد المريء (حرقة المعدة) عند الأطفال وكذلك الأطفال من سن 2 سنة وما فوق. قد يصاب الطفل به من حين لآخر - وهذا لا يعني بالضرورة أنه يعاني من مشكلة صحية، ويمكن أن يؤدي ارتداد المريء إلى تهيج الحلق، مما يؤدي إلى السعال والقيء.

قد يحدث هذا في الساعات الأولى من الليل إذا تناول الطفل شيئًا قد يؤدي إلى ارتجاع الحمض، وبعض الأطعمة تجعل العضلات الموجودة بين المعدة والمريء تسترخي أكثر من المعتاد، أطعمة أخرى تحفز المعدة على إنتاج المزيد من الحمض، ويمكن أن يسبب هذا حرقة معدة عرضية لدى بعض الصغار والكبار.

الأطعمة التي قد تسبب حرقة معدة للطفل تشمل:

الأطعمة المقلية

الأطعمة الدهنية

الجبن

الشوكولاتة

النعناع

البرتقال والفواكه الحمضية الأخرى

الطماطم وصلصة الطماطم

إذا كان الطفل يعاني من ارتجاع الحمض كثيرًا، فقد تظهر عليه علامات وأعراض أخرى لا تبدو مرتبطة:

التهاب الحلق

السعال

رائحة الفم الكريهة

نزلات البرد المتكررة

التهابات الأذن المتكررة

الصفير

التنفس الخشن

ضوضاء خشخشة في الصدر

فقدان مينا الأسنان

تسوس الأسنان

الربو

إذا كان الطفل يعاني من الربو، فقد يعاني من المزيد من السعال والصفير في الليل، وذلك لأن مجاري الهواء - الرئتين وأنابيب التنفس - تكون أكثر حساسية في الليل أثناء نوم الطفل، وتؤدي أعراض الربو الليلية هذه أحيانًا إلى التقيؤ، وقد يكون هذا أسوأ إذا كان لديهم أيضًا نزلة برد أو حساسية، قد يعاني الطفل أيضًا من:

ضيق في الصدر

صفير

صوت صفير عند التنفس

صعوبة في التنفس

مشاكل في النوم أو البقاء نائمًا

تعب

انزعاج

قلق

شخير، مع أو بدون انقطاع النفس أثناء النوم

علاج تقيء الأطفال في الليل

عندما يحدث القيء في الليل أكثر من مرة، يمكن أن يساعد علاج السبب الصحي الأساسي في تقليل أو إيقاف هذه الأعراض، و​​قد يساعد تهدئة السعال في التخلص من القيء، وتتضمن العلاجات المنزلية تجنب:

الأطعمة والمشروبات قبل النوم التي قد تسبب ارتجاع الحمض

المواد المسببة للحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح والقشرة والريش وفراء الحيوانات

التدخين السلبي والمواد الكيميائية وغيرها من تلوث الهواء

إذا بدا أن القيء مرتبط بتناول أطعمة معينة، فتحدث إلى طبيب الأطفال لمعرفة ما إذا كانت هذه الأطعمة يجب على طفلك تجنبها.

أعطاء الطفل رشفات من الماء لمساعدته على البقاء رطبًا بعد القيء، وبالنسبة للطفل الأصغر سنًا أو الرضيع، يمكن جعله يشرب محلول الإماهة مثل بيديالايت، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأطفال الذين يعانون من القيء أو الإسهال لفترة أطول من الليل.

متى يجب زيارة الطبيب

قد يؤدي القيء المفرط إلى الجفاف، وهذا يشكل خطرًا خاصًا إذا كان الطفل يعاني أيضًا من الإسهال، ويكون القيء مع أعراض أخرى أيضًا علامة على وجود عدوى خطيرة، اتصل بالطبيب إذا كان الطفل يعاني من:

سعال مستمر

حمى تصل إلى (38.9 درجة مئوية) أو أعلى

دم في حركات الأمعاء

قلة التبول أو عدم التبول

جفاف الفم

جفاف الحلق

التهاب الحلق الشديد

دوار

إسهال لمدة 3 أيام أو أكثر

تعب أو نعاس إضافي

وإذا كان الطفل يعاني من أي من الأعراض التالية، فإن زيارة طارئة للطبيب ضرورية:

صداع شديد

ألم شديد في المعدة

صعوبة في الاستيقاظ

أحيانًا يكون رد الفعل الوحيد لحساسية الطعام أو الحساسية هو القيء، وقد يشعر الطفل بتحسن بعد التقيؤ لأن الطعام خارج نظامه، وفي حالات أخرى، يمكن أن تؤدي حساسية الطعام إلى ظهور أعراض خطيرة تتطلب رعاية طبية عاجلة، ابحث عن أعراض مثل:

تورم الوجه والشفتين والحلق

صعوبة في التنفس

شرى أو طفح جلدي

حكة

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