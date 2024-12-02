الإثنين 02 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

استشارى يحذر من الاستخدام المفرط لجلسات البخار للأطفال

جلسات البخار
جلسات البخار

جلسات البخار من طرق العلاج الفعال فى تهدئة السعال وتذوبب البلغم وسرعة شفاء الطفل، وتحرص الأمهات فى وقتنا الحالى على شراء الجهاز فى المنزل.

وعادة ينصح الأطباء بجلسات البخار لأنها تسرع من الشفاء لذا ينصح بها الطبيب المعالج بجرعات محددة دون إفراط حفاظا على صحة الطفل.

مخاطر الإفراط في استخدام جلسات البخار للأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن جلسات البخار مهمة بالفعل فى علاج النزلات الشعبية والتهابات الشعب الهوائية والربو والسعال وتقدم للطفل بنسب وجرعات محددة، ويجب على الأم الالتزام بها طوال فترة العلاج حتى شفاء الطفل دون حدوث أى مضاعفات.

ولكن حذر استشارى طب الأطفال، من الإفراط في استخدام جلسات البخار والاستنشاق لنوبات الربو الشعبي، لأنها تتسبب في مضاعفات ونتائج عكسية، لذا على الأمهات أن تلتزم بالجرعات التي يحددها الطبيب فقط دون أى زيادة حفاظا على صحة الطفل وسرعة شفاؤه.

وأضاف، أنه بجانب هذه الجلسات يجب الاهتمام بجرعات العلاج الدوائي ايضا، مع تقديم السوائل الدافئة للطفل بإستمرار على مدار اليوم لرفع مناعة الطفل ومساعدته على تهدئة السعال وطرد البلغم تعزيز عملية التنفس.

جلسات البخار 
جلسات البخار 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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جلسات البخار مخاطر الإفراط فى استخدام جلسات البخار السعال الربو الشعبي الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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