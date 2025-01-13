الإثنين 13 يناير 2025
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أخبار مصر

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

السلع التموينية
السلع التموينية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي. 

وذلك بعد انتهاء الحوار الوطني من مناقشة التحول إلى الدعم النقدي، ووضع تصور يتسم بالتوافق، حيث يتم تطبيقه بشكل متدرج. 

وكان  مجلس الوزراء  أعلن عدم الاستقرار على محافظات بعينها لتطبيق الدعم النقدي بصورة تدريجية فيها، بعد  التوافق داخل الحوار الوطني على رؤية محددة حتى يتم البدء في  تطبيق المنظومة، مؤكدا أنه في حال ظهور خلال تطبيق منظومة الدعم النقدي أي سلبيات سيتم تلافيها أو تصحيحها. 

وتواصل وزارة التموين وقف البطاقات التموينية وفقا لمحددات الاستبعاد الجديدة، وهي: 

امتلاك سيارة موديل 2017  فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز 50 ألف جنيه. 

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

بالإضافة إلى من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر. 

من ناحية أخرى، تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير، لنحو 60 مليون مواطن. 

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2025، حيث يتم صرف السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه، وزيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، والمكرونة بسعر 17 جنيها. 

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السلع التموينية التحول إلى الدعم النقدي البطاقات التموينية

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