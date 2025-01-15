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أخبار مصر

بأجواء رمضانية، افتتاح المعرض الدائم بالسويس لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد بالسويس

افتتحت محافظة السويس المعرض الدائم بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف المبادرات والأسواق بجميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

 

وقال أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بالسويس، إن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أشادوا بالأسعار والتخفيضات التي تصل إلى 30% على المنتجات الغذائية واللحوم، مؤكدًا أن المعرض يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تناسب الجميع. 

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرات “أسواق اليوم الواحد” بعدد من المحافظات، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، موضحًا أن الوزارة مستمرة في إطلاق المزيد من الأسواق والمعارض لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجاتهم اليومية. 

وأضاف الوزير أن هذه المبادرات تستهدف توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا،كما تعمل الوزارة على تسهيل مشاركة الموردين والمنتجين لضمان تنوع السلع وتغطية كافة احتياجات الأسر المصرية. 

وأكدت وزارة التموين أن الجهات الرقابية تتابع بشكل مستمر الأسواق والمعارض لضمان الالتزام بالأسعار المحددة، ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب في جودتها، بما يضمن استفادة المواطنين من هذه المبادرات على النحو الأمثل.

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