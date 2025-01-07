خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب الوفاة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض أصحاب البطاقات التي توقفت بطاقاتهم بسبب عدم خصم حالات الوفاة من البطاقة، ووجود غرامة مستحقة عليها نتيجة صرف الحصص التموينية للمتوفي.

وطالبت وزارة التموين من مديريات التموين بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة.

واشترطت وزارة التموين لإعادة تشغيل تلك البطاقات الموقوفة، سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، ويسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.

وألزمت وزارة التموين أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًّا.

وحذرت وزارة التموين من اتخاذ إجراء صارم في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، فضلًا عن إعادة النظر في استمرار تشغيل تلك البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين.

ودعت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها. كما أكدت أهمية الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن استقرار منظومة الدعم، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.

وقف بطاقات التموين بسبب صرف الحصص التموينية للمتوفى

وتفاجأ العديد من المواطنين - مع بداية شهر أكتوبر 2024، وعند صرف الخبز المدعم ببطاقات التموين، بوقف البطاقة وعدم استحقاق صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية.

وتوجه بعض المواطنين إلى المكاتب التموينية التابعين لها، بعد أن ظهر لهم أن البطاقة "غير مستحقة" لمعرفة أسباب عدم الاستحقاق.

وتبين لهم أن سبب وقف بطاقة التموين عدم خصم حالات الوفاة من البطاقة التموينية، ووجود غرامة مستحقة على البطاقة بسبب صرف الحصص التموينية للمتوفى.

عقوبة صرف الحصص التموينية للمتوفى

ويقوم بعض المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بعدم خصم الفرد المتوفى من البطاقة التموينية، واستمرار صرف مستحقات التموين للفرد بعد وفاته سواء خبز أو سلع تموينية.

ومنحت وزارة التموين أسرة المتوفى فرصة استبدال قيمة حصة المتوفى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وفاة الشخص.

ووضعت وزارة التموين - بعد مرور تلك المدة - عقوبات صارمة لصرف الحصص التموينية للمتوفي، حيث ألزمت صاحب البطاقة برد قيمة السلع التي تم الحصول عليها باسم المتوفى خلال، بالسعر المباع في السوق دون دعم حكومي.

وترتب على ذلك القرار غرامات على أصحاب البطاقات التموينية التي لم تحذف الفرد المتوفى.

وأوقفت وزارة التموين تلك البطاقات التموينية لحين سداد الغرامات المستحقة عليها، ثم إعادة تشغيلها من جديد.

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