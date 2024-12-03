قرارات صادمة لأصحاب البطاقات قبل حلول العام الجديد.. وقف صرف التموين والخبز للمستبعدين بسبب محددات العدالة الاجتماعية وممارسة الكهرباء.. وهذه الفئات المحرومة من الدعم

قرارات صادمة لأصحاب البطاقات التموينية بداية من شهر ديسمبر الجاري، حيث فوجئ الآلاف من أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم، وحرمانهم من صرف السلع التموينية والخبز معا.

وتوجه العديد من أصحاب البطاقات إلى مكاتب التموين التابعين لها، والتي أكدت لهم بدء تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة اعتبارا من الشهر الجاري، والتي أدت إلى توقف من ينطبق عليه تلك المحددات.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف 250 ألف بطاقة تموينية بسبب محددات الاستبعاد

وكشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بسبب تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية بداية من شهر ديسمبر الجاري.

تطبيق محددات الاستبعاد على البطاقات التموينية أول ديسمبر 2024

وفوجئ أصحاب تلك البطاقات التموينية عند التوجه لصرف مقرراتهم التموينية الشهرية، بوقف بطاقاتهم وبموجب ذلك وقف صرف التموين والخبز.

أسباب وقف بطاقات التموين اعتبارا من أول ديسمبر 2024

وأكدت مصادر بوزارة التموين أن أسباب وقف تلك البطاقات، هي تطبيق محددات استبعاد جديدة اعتبارا من ديسمبر الجاري، وهي:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز 50 ألف جنيها.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف بطاقات تموينية بسبب ممارسات الكهرباء

هذا بجانب وقف أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على ممارسة كهرباء ولم يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي حتى الأن.

وأوضح المصدر أن استبعاد بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معا وليس التموين فقط.

وقف بطاقات تموينية بسبب ممارسات الكهرباء

من ناحية أخرى، فوجيء عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم من أول ديسمبر الجاري، ومنعهم من صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم بسبب ممارسات الكهرباء وعدم التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الجديدة. رغم قرارات تفعيل البطاقات، وقف بطاقات جديدة أول ديسمبر

يأتي ذلك رغم قرار وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين التي توقفت في شهر سبتمبر الما ضي، والمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر.

وبعد تصريح لوزير الكهرباء بإرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.

تفعيل بطاقات التموين بعد توقفها بسبب التيار الكهربائي

واستطاع أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة في شهر سبتمبر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار وزير التموين بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر 2024.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وزير الكهرباء: إرسال بيانات جديدة لوزارة التموين لتأخير تركيب العدادات

وكان هناك تصريح سابق من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.

وقف صرف التموين والخبز خلال ديسمبر 2024

ويترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

وقف صرف الخبز المدعم للمستبعدين بسبب العدالة الاجتماعية

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين ، أنه اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، يتم وقف صرف الخبز المدعم للبطاقات التي كانت تصرف خبز فقط بعد استبعادها نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية في المراحل السابقة والتي تم تطبيقها منذ عام 2019، وهي المحددات التي سبق وأعلنت عنها الوزارة التموين لاستبعاد غير المستحقين للدعم، وجاءت كالآتي:

- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات فأكثر.

- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

- الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

- الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

- الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

- الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مهنة عليا.

وكانت وزارة التموين عند تطبيق محددات الاستبعاد على بطاقات التموين في المراحل السابقة، تقوم بوقف صرف التموين فقط، بينما تستمر في صرف الخبز المدعم، إلا أن في هذه المرحلة الجديدة، والتي بدأت أول ديسمبر الجاري، يتم وقف التموين والخبز معا وبشكل نهائي.

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