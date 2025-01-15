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رياضة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم 2-1 أمام بولونيا بالشوط الأول

إنتر ميلان الإيطالي،
إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان أمام ضيفه بولونيا، بتقدم الإنتر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب جوزيبي مياتزا، المؤجل من الجولة 19 بالدوري الإيطالي.

تقدم بولونيا بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق سانتياجو كاسترو، ثم تعادل إنتر ميلان في الدقيقة 19 عن طريق دينزل دومفريز، وخطف اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف التقدم الثاني للإنتر في الدقيقة 1+ 45. 

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا للقاء بولونيا، وعاد الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر، إلى خط هجوم النيراتزوري بعدما غاب لعدة أيام بسبب الإصابة، ليشكل ثنائية في الهجوم مع لاوتارو مارتينيز.

 

بولونيا الايطالي، فيتو
بولونيا الايطالي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام بولونيا بتشكيل يضم كلا من:

سومير، دارميان، دي فري، باستوني، دومفريس، باريلا، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو، تورام، لاوتارو.

تشكيل بولونيا في مواجهة إنتر ميلان

في المقابل يدخل فريق بولونيا مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

سكوروبسكي، هولم، بوكيما، كاسيلي، ليكوجيانيس، مورو، فريلير، أورسوليني، أودجارد، ندوي، كاسترو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويدخل الإنتر لقاء الليلة بالمركز الثالث ضمن جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يقبع بولونيا بالمركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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