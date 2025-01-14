ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور)

فاز فريق إي سي ميلان على نظيره كومو بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جوزيبي سينيجاليا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح كومو التسجيل عن طريق الحسن دياو في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل ثيو هيرنانديز لـ ميلان في الدقيقة 70، وسجل رفائيل لياو هدف التقدم في الدقيقة 75.

تشكيل ميلان أمام كومو

وجاء تشكيل ميلان ضد كومو كالتالى:

ماينان، إيمرسون، تومورى، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز، بن ناصر، فوفانا، ريندرز، بوليسيتش، موراتا، رافاييل لياو.





ترتيب ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل كومو المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

تعادل ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

وكان فريق ميلان تعادل مع نظيره كالياري إيجابيا بهدف لكل فريق في إطار الجولة العشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

أحرز هدف ميلان ألفارو موراتا في الدقيقة 51، بينما تعادل لـ كالياري نادر زورتيا في الدقيقة 55.

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