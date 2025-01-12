إنتر ميلان يفوز على فينيزيا ويحتل الوصافة بعد نابولي

تغلب إنتر ميلان، على مضيفه فينيزيا، بهدف دون رد، اليوم الأحد، في إطار الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو دارميان لاعب إنتر ميلان، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

ورفع إنتر ميلان، رصيده إلى 43 نقطة في الوصافة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، مع أفضلية مباراة مؤجلة للنيراتزوري.

فيما تجمد رصيد فينيزيا عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الكالتشيو.

مباراة ميلان وكالياري

وفي لقاء آخر تعادل ميلان مع كالياري 1-1 في الجولة لنفسها

أحرز هدف ميلان ألفارو موراتا في الدقيقة 51.

بينما تعادل لـ كالياري نادر زورتيا في الدقيقة 55.

وارتفع رصيد ميلان 28 نقطة محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد، بينما يحتل كالياري المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

وخاض ميلان هذه المباراة بعد أيام قليلة من تتويجه ببطولة كأس السوبر الإيطالي على حساب غريمه التقليدي إنتر ميلان، حيث فاز في النهائي بنتيجة 3-2.

تشكيل ميلان أمام كالياري



وأعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق ميلان عن التشكيل الأساسي لمباراة فريقه أمام كالياري

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

الوسط: يوسف فوفانا - يونس موسى - تيجاني ريندرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو

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