أخبار مصر اليوم: مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب المرتب.. الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة.. ورئيس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلي"

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات الموقوفة بسبب المرتب

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الدخلية عن مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات التموينية الذين توقفت بطاقاتهم الشهر الماضي بسبب محددات الاستبعاد.

وأكد مصدر لـ “ فيتو " عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب محدد الاستبعاد الخاص بحصول صاحب البطاقة " رب الأسرة " على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وأشار المصدر أن سبب إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب محدد استبعاد “ مرتب مرتفع “، هو حذف بعض البطاقات بشكل عشوائي وخاطئ لعدم دقة البيانات والمعلومات، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات بإعادة تلك البطاقات لتفادي أي أخطاء حدثت في تطبيق محدد “ مرتب مرتفع 24 ألف جنيه فأكثر ".

وأوضح المصدر بدء تشغيل البطاقات الموقوفة بسبب محدد مرتب مرتفع اعتبارا من شهر يناير الجاري.

يشار إلى أن الاف من أصحاب البطاقات التموينية فوجئوا بداية الشهر الماضي بوقف بطاقاتهم، وحرمانهم من صرف السلع التموينية والخبز معا.

وتوجه العديد من أصحاب البطاقات إلى مكاتب التموين التابعين لها، والتي أكدت لهم بدء تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة، والتي أدت إلى توقف من ينطبق عليه تلك المحددات.



شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي أقامتها شركة "أوتو موبيليتي" بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه كل من الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة.

أول تعليق من السيسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحب الرئيس السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.



وتم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.

وأضاف الرئيس أنه مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع.

وتابع الرئيس: إن مصر تظل دائمًا وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا على مدينتي حلايب وشلاتتين على فترات متقطعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك يومى الخميس والجمعة.



وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:



1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية



3_ إضاءة كشافات الشبورة المائية

4_ زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى



5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_ استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك

تعديل مواعيد تشغيل المترو غدا الخميس بسبب مباراة الزمالك

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عن تعديل مؤقت في خريطة التشغيل غدا الخميس، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود.

زيادة عدد الرحلات لتلبية احتياجات الجماهير

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباراة؛ لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلي: "يوم ١٦ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً الزمالك هيواجه حرس الحدود في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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