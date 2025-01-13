الإثنين 13 يناير 2025
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أخبار مصر

"السكر للصناعات التكاملية " تعلن انطلاق موسم عصير القصب بالمصانع

قصب السكر
قصب السكر
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أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية انطلاق موسم عصير  قصب السكر 2025 بمصنع سكر قوص ومصانع السكر الأخرى. 

 

واستقبل الكيميائي صلاح فتحي  العضو المنتدب التنفيذي للشركة وقيادات الشركة بمحافظ قنا والوفد المرافق له من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لافتتاح الموسم الجديد ٢٠٢٥. 

 

من ناحية أخرى، إلتقى العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر وقيادات الشركة  بمزارعى القصب في حفل كبير مساء، اليوم الاثنين،  بمصانع سكر ادفو  . 

 

وقام صلاح فتحي بتكريم أوائل المناطق الزراعية بدائرة مصانع سكر ادفو،  وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان ومركز ومدينة ادفو. 

 

وتم تكريم وتوزيع شهادات التقدير علي كلا من:-

  - المزارع  الأول علي مستوى المصنع 

39 مزارع أوائل المناطق الزراعيه 

تكريم  7 من الجهات الخارجيه ذات الصلة الوثيقة  والمتعاونة مع إدارة المصنع 

تكريم المهندس الزراعي المتميز

تكريم المندوب الزراعي المتميز 

 

وزارة التموين: نستهدف شراء 6 مليون طن من محصول القصب

 

و تستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.

وأكدت وزارة التموين استقبال المحصول من مزارعي محافظتي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا.

 

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع السكر التابعة للوزارة تستعد لإستقبال المحصول الجديد بكميات كبيرة على مدار الموسم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد.

 

وكشف الوزير عن تخصيص حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة لضمان توريد المحصول بكفاءة وسلاسة.

 

 

أسعار توريد محصول قصب السكر من المزارعين 

 

ونوه فاروق بأن المخصصات المالية تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

 

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها.

 

 

وتسعى الدولة لتعزيز إنتاج السكر محليًا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم الزراعة والصناعة.

 

وتمتلك الدولة 10  مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

 

 

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 

 

 وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

 

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.

 

وتستهدف وزارة التموين تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من الخارج خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

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الدكتور شريف فاروق المناطق الزراعية شريف فاروق وزير التموين

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