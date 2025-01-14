الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 17 ألف طن بضائع و1181 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 17000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1181 شاحنة و110 سيارة.

ارتفاع معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 572 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 609 شاحنة و25 سيارة. 
  يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس وCRAERYSTAL O بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة وسينا  وغادرت  ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية وسينا.

كما تم تداول 4200 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2030 راكب.
 

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البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي حركة الصادرات حركة الواردات
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