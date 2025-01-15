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أخبار مصر

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

الشبورة المائية الكثيفة،
الشبورة المائية الكثيفة، فيتو
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حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب وتؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية.

خطورة الشبورة المائية الكثيفة

وتابعت خلال تصريحات للتليفزيون المصري:"الشبورة المائية الكثيفة قد تكون أخطر من الأمطار، وهي مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري وبالتالي يجب توخى أقصى درجات الحذر وقيادة المركبات بهدوء واتباع قواعد وتعليمات المرور".

الكتل الهوائية الصحراوية

ولفتت إل تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية وهو ما يجعل درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية لنفس هذا التوقيت من العام بحوالي من درجتين الي 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

وتابعت:"تصل درجة الحرارة الصغرى الي 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و8 درجات على شمال الصعيد".
 

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الأرصاد الجوية الشبورة المائية الكثيفة الضباب الأمطار الكتل الهوائية الصحراوية درجات الحرارة

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