المعاينة الأولية لانقلاب مقطورة محملة بسكر: تعطيل الفرامل السبب

كشفت المعاينة الاولية لحادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بـ 60 طن سكر، قبل منزل وادي حوف، أن السائق فوجئ أثناء سير السيارة بعطل الفرامل، مما أدي الي اختلال عجلة القيادة وانقلاب المقطورة الخلفية فقط، وسقوط حمولتها بنهر الطريق.

انقلاب سيارة نقل محملة بـ 60 طن سكر بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة



انقلبت السيارة بعد منزل وادي حوف، كانت قادمة من الشركة الشرقية للسكر بالصالحية محافظة الشرقية متجه إلى مصنع حماده ناجي بمنطقة الحوامدية، بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة بعد منزل وادي حوف - المعصره، وجري رجال شرطة المرافق رفع الحمولة بمعرفة مالكها، وتم تحرير محضر.

وقال محرر المحضر أنه فوجئ بعطل الفرامل، مما أدي الي اختلال عجلة القيادة وانقلاب المقطورة الخلفية، وسقوط حمولتها بنهر الطريق.

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