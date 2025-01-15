غدا، استكمال محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهما في الجيزة

تستكمل محكمة جنايات الطفل بالجيزة غدا الخميس، محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهما بعد ربطه بحبل، ثم تعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة.

المتهمان بررا جريمتهما على هذا النحو: “كنا بنصور مشاهد لفيديوهات عنف للتيك توك، والمجني عليه هو اللي طلب مننا نربطه بالحبل علشان يبان إنها مشاهد حقيقية”.

محرر “فيتو” انتقل إلى مكان الجريمة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الجريمة.

والتقى محرر “فيتو”، بأسرة مصطفى المجني عليه، واستهلت والدته حديثها، بأنها هاتفت نجلها قبل الواقعة بقرابة الـ 3 ساعات للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يرد مما أثار شكوكها وقلقها عليه.

تفاصيل مقتل شاب بإمبابة



وأضافت والدة المجني عليه، أنها أخبرت والده بما حدث، لكنها لم تستسلم وحاولت الاطمئنان عليه مرة أخرى، لتصعق عندما تفاجأت بفتح هاتفه عن طريق الخطأ من قبل أحد الصغار يخبر الآخر بأن مصطفى توفي، قائلة: سمعت واحد بيقول للتاني الحق ده مات.

ومن جانبه قال والد المجني عليه، إنه عندما هاتفته والدة المجني عليه جال المكان بحثا عن نجله وهاتف أصدقاءه لكن دون رد، وازدادت الأمور في السوء عندما علم بخبر نقل ابنه إلى المستشفى ولكنه لم يكن يعلم بأنه توفي.

وأوضح والد المجني عليه أن المتهمين قالا إنهما كانا يمثلان فيديو لتطبيق تيك توك وإن المجني عليه هو من طلب منهما ذلك الأمر بأن يقيداه، قائلًا: ابني قالهم كتفوني مش موتوني.

وقالت شقيقة المجني عليه: عندما علمت بالخبر هرعت إلى المستشفى، وعلى الرغم مما علمت به عن وفاة أخي إلا أنني كنت أكذب نفسي حتى وصلت، وأكدت أنها أدركت وقتها بأنها فقدت شقيقها الذي لطالما اعتبرته ابنها لصغر سنة وقربه منها، وحينما رأته داخل ثلاجة الموتى داخل المستشفى وجدت على جسده علامات اعتداء بالوجه والرقبة.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن بقيادة مدير قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة “مصطفى.ش” 15 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي، ويظهر على يديه وقدميه آثار احمرار، بالإضافة إلى علامات صفعات وسحجات على وجهه.

أظهرت التحريات أن صديقيه، “إياد.م” 15 عامًا، و"محمود.ش" 15 عامًا، هما من ارتكبا الواقعة أثناء وصلة مزاح، حيث كبلا يديه وقدميه بحبل داخل محل الفراشة، ثم اعتديا عليه بالصفع على وجهه وتركوه في المحل.

عندما حاول الضحية فك قيوده، سقط على الأرض وتوفي على الفور، وعند عودتهما، اكتشفا سقوطه ففكا قيوده ونقلاه إلى المستشفى، لكنه وصل متوفى.

وتم القبض على المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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