الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو: هناك بعض البنود العالقة في صفقة الأسرى ونأمل الانتهاء منها الليلة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أكد مسئول سياسي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، بحسب إعلام إسرائيلي.

مكتب نتنياهو: ما زالت هناك بعض البنود غير المكتملة في الصفقة

وقال المسئول السياسي الإسرائيلي المطلع على المفاوضات في الدوحة لصحيفة “يسرائيل هيوم” إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس، ينهي أكثر من 15 شهرا من القتال المتواصل بين الطرفين.

وبحسب “يسرائيل هيوم” نقلا عن مكتب نتنياهو: ما زالت هناك بعض البنود غير المكتملة في الصفقة ونأمل الانتهاء منها الليلة.

الفصائل الفلسطينية: البروتوكول الإنساني يجب ان يضمن إدخال المساعدات


كما أوضحت مصادر للجزيرة، أن حماس والفصائل أصرت على أن يتضمن البروتوكول الإنساني نصا يضمن إدخال المساعدات وكل احتياجات غزة.

وبموجب الاتفاق ستستعيد إسرائيل 98 رهينة ما زالت تحتجزهم حماس في غزة في هجومها في السابع من أكتوبر 2023 مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد مصدر مسئول في الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أن أزمة محور فيلادلفيا بين الاحتلال وحركة حماس انتهت وتم التوصل إلى الاتفاق، بحسب ما نقلت هيئة البث العبرية.

مطالب حماس في اللحظة الأخيرة حول محور فيلادلفيا

وكانت حركة حماس قد قررت "في اللحظة الأخيرة" تقديم مطالب جديدة تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في غزة، استنادا إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، فإن مطالب الحركة تتعلق بمحور فيلادلفيا.

تنسيق مع مصر وأمريكا بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا 

وجاءت المطالب وفق ما ذكرت مصادر للإعلام العبري، على خلاف الخرائط التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء المصغر والوسطاء الأمريكيون.

ولم تتضح على الفور ماهية مطالب حماس لكن هيئة البث الإسرائيلية، كانت ذكرت قبل ساعات أنه جرى التنسيق مع مصر وأمريكا بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا.

 

 

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