الأربعاء 15 يناير 2025
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مدير تعليم الدقهلية: تذليل كافة العقبات لضمان انتظام العملية الامتحانية

اجتماع مديرية تعليم
اجتماع مديرية تعليم الدقهلية، فيتو

عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية للاستعداد لانطلاق مارثون الامتحانات الأسبوع المقبل.

العربي يعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرفة عمليات الشهادة الإعدادية في الدقهلية.

أكد العربي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

 

تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية

وشدد علي العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبلز

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