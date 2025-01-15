الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حريق أرض زراعية

نشوب حريق، فيتو
نشوب حريق، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه في حريق نشب داخل غرفة خوص خلال إشعال النيران للتدفئة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر بالجيزة.


وامرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

مصرع عامل في حريق بالجيزة 

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل غرفة خوص في أرض زراعية بنطاق المركز.


وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومين بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق.


وعقب السيطرة على حريق عثر على جثة عامل متفحما، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أثناء قيامه بإشعال النيران للتدفئة غافله النعاس ما ادي إلي نشوب الحريق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة منشأة القناطر أمن الجيزة نيابة شمال الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

عرض جثة طفل عثر عليه غارقا في منشأة القناطر على الطب الشرعي
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمي بدون "أعمال سنة" ونسعى للقضاء على الغش في الإعدادية

3 أسباب وراء تمسك الهلال السعودي بضم محمد صلاح

مع أنباء انتقاله للهلال، محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة محمد صلاح بتيشيرت الهلال السعودي

آخر مستجدات جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين

منوعات

المزيد

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية