التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حريق أرض زراعية

أمرت نيابة شمال الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه في حريق نشب داخل غرفة خوص خلال إشعال النيران للتدفئة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر بالجيزة.



وامرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

مصرع عامل في حريق بالجيزة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل غرفة خوص في أرض زراعية بنطاق المركز.



وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومين بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق.



وعقب السيطرة على حريق عثر على جثة عامل متفحما، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أثناء قيامه بإشعال النيران للتدفئة غافله النعاس ما ادي إلي نشوب الحريق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.