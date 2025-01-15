إخماد حريق نشب في شقة بالإسكندرية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق شقة بعقار مكون من دورين ودور أرضي في منطقة الحضرة بنطاق حي وسط.

وكانت غرفة عمليات حي وسط برئاسة الدكتور مصطفى العرابي، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق بأحد العقارات بالحضرة الجديدة، وجه رئيس حي وسط، إدارة الأزمات بالحي بسرعة المعاينة واتخاذ اللازم.

وجرى الانتقال إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار بشارع أبو ليلى بالحضرة الجديدة، كما تبين أنه عبارة عن دور أرضي ودورين علويين، ونشوب حريق بالدور الثاني علوي نتيجة ماس كهربائي.

وتم استدعاء الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، كما تم فصل الغاز والكهرباء من العقار، والإحالة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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