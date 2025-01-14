القبض على إخواني تلقى أموالا من الخارج لتوزيعها على عناصر التنظيم

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على عنصر إخوانى تلقى أموالا من الخارج لتوزيعها على عناصر تابعة للتنظيم.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بإلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط.



القبض على عنصر إخوانى تلقى أموال من الخارج لتوزيعها على عناصر

وأكد المصدر أن المتهم تم ضبطه بتاريخ 22/7/2024 وفقًا لإجراءات مقننة، نظرًا لتلقيه أموال من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل وضُبط بحوزته ( مبلغ 80 ألف جنيه - جهاز لاب توب - هاتف محمول، يحملان دلائل على نشاطه الآثم ) "وجميع المضبوطات محرزة بالقضية".. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات الكاذبة.

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