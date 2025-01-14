الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

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شجاعة فيتو

 إصدار جريدة فيتو كان قرارا شجاعا يحسب لصاحبها.. فهى صدرت فى وقت كان الإخوان يخططون فيه للاستيلاء على مصر وأخونتها بالكامل، بينما كان هناك نَفَر من المثقفين والسياسيين يتواطؤون معهم..

وكانت هناك أعداد من المواطنين مخدوعين فيهم ولا يدركون أن جماعتهم هى الجماعة الأم للتطرف والعنف التى أفرخت لنا كل جماعات الإرهاب، ولم يكن الإخوان قد أفصحوا عن نواياهم الحقيقية بعد.. لذلك كان إصدار جريدة تكشف حقيقتهم وتفضح نواياهم وتعرى ما يضمرونه من شر لنا عملا شجاعا بالفعل. 


وقد قامت الجريدة بدورها هذا بشجاعة كبيرة أيضا تحسب لقيادتها الصحفية والفريق الصحفى المتميز الذى شارك فى إعدادها وإصدارها فى بداية عام 2013.. فمنذ العدد الأول لها وهى بدأت الاشتباك القوى مع الإخوان والذين تواطؤ معهم وخانوا مبادئهم الديمقراطية وقيمهم المدنية.. 

 

ومع مرور الوقت تحول هذا الاشتباك إلى معركة كبيرة خاضتها فيتو بقوة وبسالة وأيضا بمهنية شديدة ونجحت فى مهمتها الأساسية، ومازالت تقوم بدورها فى التنوير ومقاومة التطرّف بعد أن قامت بنجاح بدورها فى التخلص من حكم  الإخوان الفاشي.


إن فيتو بعد كل هذه السنوات صارت جزءا مهما ومتميزا أعتز به وأتذكره بفخر من تاريخى الصحفي الطويل الذى تجاوز النصف قرن.. فقد شاركت منذ العدد الأول لها فى معركتها ضد الإخوان ثم فى معركتها التنويرية بعد التخلص من حكمهم.. 

 

خاصة وأنها تحترم حرية الرأي والتعبير وتترجمها عمليا سواء يوميا على موقعها الإلكترونى أو أسبوعيا فى إصدارها الورقى الذى تم التبكير بطباعته يوم الثلاثين من يونيو عام 2013، لأنه كان يحمل مانشيت لتقرير كتبته عن الساعات الأخيرة من حكم مرسى، وتم وتوزيعه مجانا على المحتشدين فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية يطالبون بسقوط حكم المرشد.

مصر وترامب!

لا تتعجلوا البكالوريا!


تحية لفيتو فى عيد ميلادها وتحية لصاحبها ومن شارك فى إصدارها والحفاظ عليها قوية شجاعة حتى الآن.     

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جريدة فيتو حكم مرسي الإخوان جماعات الارهاب الساعات الأخيرة من حكم مرسى الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

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