حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

في ظل انخفاض درجة الحرارة أطلق متطوعون في المدن الألمانية مبادرة تعرف باسم "حافلات البرد" مع كل ليلة للعثور على أي شخص بحاجة للمساعدة، مثل الأشخاص الذين ينامون في العراء ويقدمون له مشروبات ساخنة ووجبات.

حافلات البرد تجوب ألمانيا

وينطلق المتطوعون بالحافلات عندما يتصل بهم هاتفيا شخص طالبا منهم القدوم إلى موقع ما، وذلك في إطار المبادرة التي تهدف إلى تقديم الإغاثة للأشخاص المشردين في المدن الألمانية خلال الأشهر شديدة البرودة.

ويقول المتطوعون إنه في الليالي قارسة البرودة، يتلقى مركز الاتصال بالمنظمة اتصالا هاتفيا كل دقيقة

ويستخدم مركز الاتصال برنامجا بالألوان لتحديد شدة وإلحاح كل حالة، فيعني اللون الأخضر أن الحالة لا تتطلب التدخل في الحال، لأن الشخص قد يكون جالسا داخل مكان دافىء مثل المستشفى.

زيادة عدد المشردين في ألمانيا



ويعني اللون الأصفر أن الحالة عاجلة، أما اللون الأحمر فيشير إلى أنها عاجلة للغاية، وفي هذه الحالة الأخيرة قد "يكون الشخص مرتديا تي شيرت ويسير حافيا وسط هذا الطقس شديد البرودة".

وقالت إحدى المتطوعات في حافلات البرد إن "الناس معرضون للخروج من عباءة المجتمع بسرعة شديدة"،

وتشير هذه المتطوعة إلى أن أعداد الأشخاص الذين هم بلا مأوى زادت إلى حد كبير، خلال الأعوام القليلة الماضية منذ تفشي جائحة كورونا، "حيث فقد الناس وظائفهم أثناء الجائحة ولم يعد في مقدورهم دفع إيجارات المساكن".

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