وزير الخارجية الإيراني: سندعم أي حكومة سورية تلقى تأييدًا شعبيًّا

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "إيران ستدعم أي حكومة یتم تشكيلها بناء على طلب الشعب السوري ولدی العدید من دول المنطقة نفس الموقف ونحن نجري مشاورات معهم".

تشكیل حكومة شاملة

وأوضح عراقجي، في تصريحات صحفية،، حسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن "المجتمع السوري یتكون من أکراد وعلویین وغیرهما وإرساء الهدوء فيها یعود إلی تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها کافة القومیات".

وحول إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوریا قال عراقجي، إنه "لا توجد لدینا مشكلة في إعادة فتح السفارة، إذا تم تقديم الضمانات الأمنية لنا، والموضوع المرتبط باعتراف الهیئة الحاکمة في سوریا أیضا یتم اتخاذ القرار بشأنه في موعده".

وعين وزير الخارجية الإيراني، الدبلوماسي رؤوف شيباني، ممثلًا خاصًا له في الشؤون السورية.

وقال عراقجي، في رسالة التعيين: إن "طهران ستنظم علاقاتها مع أي نظام حكم ينبثق جماعيا عن رغبة وإرادة الشعب السوري"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدة ترابها واحترام إرادة شعبها وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أو وجود أجنبي.

التعاون والتفاهم المتبادل بين دول المنطقة

وأشار إلى أن "استقرار المنطقة وأمنها لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتفاهم المتبادل بين دول المنطقة"، معتبرا علاقات حسن الجوار مبدأ هاما في السياسة الخارجية لإيران.

ونوه عراقجي إلى أن "مهمة شيباني، وهي التشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك البلدان الصديقة في المنطقة، للوفاء بالمسؤولية الموكلة إليه وإبلاغه بالنتائج بانتظام".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوري السابق، "هُزم قبل أن يبدأ القتال"، وتعرض لضربة إعلامية ونفسية ومعنوية، وهو بمثابة "جرس إنذار" لطهران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في تصريحات لعراقجي، خلال إحدى الفعاليات بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، في يناير/كانون الثاني 2020.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير 2024.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

وصرح مصدر في الكرملين، بأن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.



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