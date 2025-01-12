الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تهدد واشنطن برسائل خفية قبل تنصيب ترامب

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

حذرت إيران الإدارة الجديدة في واشنطن من الوقوع في أخطاء استراتيجية، وهددت بصراع عسكري طويل الأمد، وذلك مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري

إيران تحذر الإدارة الجديدة في واشنطن

وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "احذروا، لا ترتكبوا أخطاء استراتيجية أو تقوموا بحسابات خاطئة"، دون أن يذكر ترامب بشكل مباشر.

إيران تتمتع بقدرة عسكرية متطورة وجاهزة

وبحسب سلامي، ربما يعتقد العدو أن إيران ضعفت، لكنه أشار إلى أن البلاد تتمتع بقدرة عسكرية متطورة وجاهزة لما أسماه بـ المعارك الكبرى والطويلة ضد العدو وحلفائه في المنطقة"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، السبت.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، يعتقد الخبراء أن إيران في وضع ضعيف، لا سيما بعد التطورات في لبنان وتغير السلطة في سوريا، علاوة على المعاناة من مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة.

وقد أجبرت أزمة الطاقة والتلوث الهوائي الحاد الحكومة على إغلاق المدارس والجامعات والبنوك والمؤسسات العامة في الأسابيع الأخيرة.

ويخشى الخبراء أن تصبح الأوضاع أكثر تعقيدًا بعد تولي ترامب منصبه، حتى أن البعض بات يعتقد أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران قد يصبح أكثر احتمالًا.

ومن أجل تجنب إثارة الذعر بين السكان، تبرز إيران علنًا تطوير لوجستياتها العسكرية للحفاظ على صورتها كقوة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القائد العام للحرس الثوري الايراني إيران تنصيب دونالد ترامب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة دونالد ترامب

مواد متعلقة

خشية ترامب، إيران تتأهب لحماية منشآتها النووية

خامنئي: ندعم المقاومة أينما كانت وأمريكا تحمل حقد البعير على إيران

الخارجية الفرنسية تصعد لهجتها تجاه إيران لهذا السبب
ads

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

إيران تهدد واشنطن برسائل خفية قبل تنصيب ترامب

النيابة تبدأ التحقيق اليوم مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقناة الناقلة

أخبار مصر: 600 ألف معلم عجز المدرسين، هبوط اضطراري لطائرة بيراميدز، خطر يهدد سد النهضة، التحقيق مع هدير عبد الرازق

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

منوعات

المزيد

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

فشلت في الإقلاع، ركاب يفرون من طائرة أمريكية وسط حالة هلع

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يحطم أسطورة تيري هنري في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية