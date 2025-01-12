إيران تهدد واشنطن برسائل خفية قبل تنصيب ترامب

حذرت إيران الإدارة الجديدة في واشنطن من الوقوع في أخطاء استراتيجية، وهددت بصراع عسكري طويل الأمد، وذلك مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري

إيران تحذر الإدارة الجديدة في واشنطن

وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "احذروا، لا ترتكبوا أخطاء استراتيجية أو تقوموا بحسابات خاطئة"، دون أن يذكر ترامب بشكل مباشر.

إيران تتمتع بقدرة عسكرية متطورة وجاهزة

وبحسب سلامي، ربما يعتقد العدو أن إيران ضعفت، لكنه أشار إلى أن البلاد تتمتع بقدرة عسكرية متطورة وجاهزة لما أسماه بـ المعارك الكبرى والطويلة ضد العدو وحلفائه في المنطقة"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، السبت.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، يعتقد الخبراء أن إيران في وضع ضعيف، لا سيما بعد التطورات في لبنان وتغير السلطة في سوريا، علاوة على المعاناة من مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة.

وقد أجبرت أزمة الطاقة والتلوث الهوائي الحاد الحكومة على إغلاق المدارس والجامعات والبنوك والمؤسسات العامة في الأسابيع الأخيرة.

ويخشى الخبراء أن تصبح الأوضاع أكثر تعقيدًا بعد تولي ترامب منصبه، حتى أن البعض بات يعتقد أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران قد يصبح أكثر احتمالًا.

ومن أجل تجنب إثارة الذعر بين السكان، تبرز إيران علنًا تطوير لوجستياتها العسكرية للحفاظ على صورتها كقوة في المنطقة.

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