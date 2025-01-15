وكيل تعليم أسيوط يتابع سير الامتحانات بعدد من المدارس

شدد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على توافر الأجواء المناسبة والبيئة الآمنة للطلاب بكافة المدارس على مستوى المحافظة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025 مشيرًا إلى تطبيق العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه المساعدة على الغش وإحداث أي إخلال بالامتحانات أو تأثير على القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لعملية الإمتحانات، لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والإدارات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط قد واصل جولاته الميدانية على المدارس بالمراكز والقرى يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وحسناء مبروك مدير عام إدارة القوصية التعليمية، وأعضاء المتابعة وذلك لمتابعة سير عملية الإمتحانات وتنفيذ تعليمات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي من بينها مدارس إدارة القوصية التعليمية.

المرور على لجان الامتحانات بمدارس أسيوط

حيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بالمرور على لجان الامتحانات بمدارس (أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات، وعثمان علي الإبتدائية المشتركة، عثمان علي الجديدة بفزارة، أحمد شوقي الثانوية العامة بفزارة، وعزبة مراد الإبتدائية المشتركة، والنشأة الكبرى الثانوية بنين، وسعد بن أبي وقاص بالدير المحرق، ورزقة الدير الابتدائية المشتركة).

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى ضرورة الالتزام بمواصفات ورقة الإمتحان والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة لضمان حقوق ومصلحة الطالب مع تشكيل لجان المتابعة من قبل مديري الإدارات والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

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