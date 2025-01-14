الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تحتفل بحصول معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية على اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية

احتفال قسم الباثولوجيا
احتفال قسم الباثولوجيا بجامعة أسيوط، فيتو

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء ١٤ من يناير؛ احتفالية قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بمستشفيات جامعة أسيوط؛ بنجاح معامله الطبية الرئيسية في الحصول علي اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية (CAP)؛ كأول معامل على مستوى الجامعات المصرية تنجح في الحصول على هذا الاعتماد الدولي الرفيع، وهي؛ معامل الباثولوجيا الإكلينيكية، وبنك الدم بالمستشفى الرئيس، ومعمل وبنك الدم بمستشفى صحة المرأة.

 

 

 ويأتي هذا الاحتفال؛ تكليلًا لنجاح هذه المعامل في تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة عالميًا، وتقديرًا لجهود كافة الأطقم الطبية والإدارية القائمين عليها، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير المعامل، ورئيس وحدة النزف والتجلط، ورئيس معمل ووحدة بنك الدم بمستشفى صحة المرأة الجامعي.

حضر الاحتفال؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، وبمشاركة لفيف من عمداء الكليات، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمعامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وممثلي شركة سيمنز شركاء النجاح للقسم.

 واستهل الدكتور رئيس جامعة أسيوط كلمته، عبر فعاليات الاحتفال؛ بتقديم بالغ التهنئة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ لحصول معامل التحاليل الطبية التابعة له علي هذا الاعتماد العالمي، الصادر عن كلية علماء الأمراض الأمريكيين، والذي يمثل قيمة مضافة لتلك المعامل، وكذلك لمستخدمي الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها هذه المعامل فى صحة نتائج التحاليل، والوصول إلى أفضل سبل تشخيص، وعلاج الأمراض فى أقل وقت.

 وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية استطاع على مدار سنوات طويلة؛ وضع حجر أساس قوي، وانطلاقة قوية مكّنته من الحفاظ علي صدارة المعامل الطبية على مستوى الجامعات المصرية، حيث حصلت المعامل التابعة له -من قبل- على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك عام ٢٠٢٢، كما حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية  GAHAR عام ٢٠٢٣، وهذا يؤكد حجم الجهد المبذول، والمهنية العالية من جانب القائمين على المعامل بمستشفيات جامعة أسيوط، ومجهوداتهم في تقديم خدمات مميزة لمرضى صعيد مصر.

إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط

 وأعرب الدكتور علاء عطية؛ عن فخره بهذا النجاح الجديد الذي يُضاف لسجل إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط، والذي يؤكد حرصها على تقديم رعاية صحية شاملة، ومتميزة للمستفيدين، والمترددين عليها من مختلف أنحاء الجمهورية؛ من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة على الممارسات الطبية ذات الكفاءة العالية، مثمنًا جهود كافة الأطقم الطبية والإدارية، الذين ساهموا بجهودهم في الوصول لهذا الإنجاز المهم، والتواجد بقوة وكفاءة في طليعة المعامل الجامعية المصرية.

 وخلال الاحتفال، أكد الدكتور هشام عبد الرحيم: إن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يُعد واحدًا من أكبر وأعرق المعامل الطبية داخل الجامعات المصرية، والذي يتميز بفريق جودة واعتماد؛ يتمتع بأداء احترافي، ومتقن من ذوي الخبرات التراكمية الكبيرة، والذي يعمل علي استمرارية التحديث الذي يواكب التطور المتسارع في آليات التحاليل الطبية العالمية، لافتًا إلى أنه بفضل جهود كافة القائمين عليه تم الحصول علي ثلاث شهادات اعتماد دولية، هي؛ EGAC GAHAR، ومؤخرًا CAP، والتي تعد أرفع شهادة اعتماد في العالم، وتعتبر المعايير الخاصة بها هي الأكثر صرامة في مجال التحاليل الطبية.

جامعة أسيوط تنظم ملتقى المرأة الريفية وتحقيق التمكين الاقتصادي

نجاح تفتيت حصوات القنوات المرارية باستخدام المناظير الحديثة في جامعة أسيوط

وأشار رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ إلى أن معامل القسم تقدم خدماتها العديدة لمنطقة جغرافية كبيرة داخل جمهورية مصر العربية، كما تشارك في أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة؛ للكشف المبكر عن فيروس سي، فضلًا عن الخدمات التشخيصية لأفراد المجتمع الجامعي، موضحًا الدور الكبير الذى تقوم به المعامل فى الأبحاث الطبية، والنشر العلمى، ومواكبة كل ما هو حديث فى مجالات التحاليل الطبية، ومتطلبات الجودة والاعتماد، والسلامة والصحة المهنية.

 

وشهد ختام الاحتفال؛ إهداء درع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير المعامل.

 

كما شهد الاحتفال، تكريم رؤساء الوحدات بالقسم، وهم: الدكتورة حنان عمر رئيس وحدة الكيمياء، والدكتورة سهير كامل رئيس وحدة المناعة، والدكتور محمد زكريا رئيس وحدة البكتريا، والدكتورة إيمان نصر رئيس وحدة بنك الدم، والدكتورة فاطمة هلباوي رئيس وحدة الهيماتولوجي، هذا بالإضافة إلي تكريم نواب رؤساء الوحدات بالقسم.

 

وفي سياق متصل، أهدي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ درع تكريم لشركة سيمنز التي قدمت دعمًا كبيرًا طوال هذه الرحلة، وتكريم لفيف من ممثليها، وهم: الدكتور رأفت الشيمي، والدكتور باسل ممدوح، والدكتور سعيد جوهر، والمهندس محمد مصطفى، والمهندس مهران طه، والدكتور أحمد نادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم الاكلينيكية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بنك الدم بالمستشفى بنك الدم جامعة أسيوط جامعة اسيوط اليوم صحة المرأة عميد كلية الطب قسم الباثولوجيا الاكلينيكية محافظة اسيوط مستشفي صحة المرأة مستشفيات جامعة أسيوط معايير الجودة

مواد متعلقة

مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تستقبل 66 ألفا 620 حالة وتجري 2743 عملية جراحية خلال عام

محافظ أسيوط يوجه بزيادة الإنتاج بمصنع بتروجاس لـ 73 ألف أسطوانة يوميًا

جامعة أسيوط تنظم ملتقى المرأة الريفية وتحقيق التمكين الاقتصادي

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط (فيديو وصور)

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

نائب رئيس جامعة الأزهر يشدد على وجود أستاذ المادة داخل لجان كليات أسيوط (صور)

إزالة المخلفات وورد النيل من ترع أسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

ads

الأكثر قراءة

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

رسميًا، بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ

إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي يضم عمر الساعي حتى لا ينتقل إلى الزمالك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم بيرسي تاو مع الأهلي بعد انتقاله لفريق قطر القطري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة طه وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية