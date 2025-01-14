جامعة أسيوط تحتفل بحصول معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية على اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء ١٤ من يناير؛ احتفالية قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بمستشفيات جامعة أسيوط؛ بنجاح معامله الطبية الرئيسية في الحصول علي اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية (CAP)؛ كأول معامل على مستوى الجامعات المصرية تنجح في الحصول على هذا الاعتماد الدولي الرفيع، وهي؛ معامل الباثولوجيا الإكلينيكية، وبنك الدم بالمستشفى الرئيس، ومعمل وبنك الدم بمستشفى صحة المرأة.

ويأتي هذا الاحتفال؛ تكليلًا لنجاح هذه المعامل في تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة عالميًا، وتقديرًا لجهود كافة الأطقم الطبية والإدارية القائمين عليها، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير المعامل، ورئيس وحدة النزف والتجلط، ورئيس معمل ووحدة بنك الدم بمستشفى صحة المرأة الجامعي.

حضر الاحتفال؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، وبمشاركة لفيف من عمداء الكليات، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمعامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وممثلي شركة سيمنز شركاء النجاح للقسم.

واستهل الدكتور رئيس جامعة أسيوط كلمته، عبر فعاليات الاحتفال؛ بتقديم بالغ التهنئة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ لحصول معامل التحاليل الطبية التابعة له علي هذا الاعتماد العالمي، الصادر عن كلية علماء الأمراض الأمريكيين، والذي يمثل قيمة مضافة لتلك المعامل، وكذلك لمستخدمي الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها هذه المعامل فى صحة نتائج التحاليل، والوصول إلى أفضل سبل تشخيص، وعلاج الأمراض فى أقل وقت.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية استطاع على مدار سنوات طويلة؛ وضع حجر أساس قوي، وانطلاقة قوية مكّنته من الحفاظ علي صدارة المعامل الطبية على مستوى الجامعات المصرية، حيث حصلت المعامل التابعة له -من قبل- على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك عام ٢٠٢٢، كما حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR عام ٢٠٢٣، وهذا يؤكد حجم الجهد المبذول، والمهنية العالية من جانب القائمين على المعامل بمستشفيات جامعة أسيوط، ومجهوداتهم في تقديم خدمات مميزة لمرضى صعيد مصر.

إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط

وأعرب الدكتور علاء عطية؛ عن فخره بهذا النجاح الجديد الذي يُضاف لسجل إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط، والذي يؤكد حرصها على تقديم رعاية صحية شاملة، ومتميزة للمستفيدين، والمترددين عليها من مختلف أنحاء الجمهورية؛ من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة على الممارسات الطبية ذات الكفاءة العالية، مثمنًا جهود كافة الأطقم الطبية والإدارية، الذين ساهموا بجهودهم في الوصول لهذا الإنجاز المهم، والتواجد بقوة وكفاءة في طليعة المعامل الجامعية المصرية.

وخلال الاحتفال، أكد الدكتور هشام عبد الرحيم: إن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يُعد واحدًا من أكبر وأعرق المعامل الطبية داخل الجامعات المصرية، والذي يتميز بفريق جودة واعتماد؛ يتمتع بأداء احترافي، ومتقن من ذوي الخبرات التراكمية الكبيرة، والذي يعمل علي استمرارية التحديث الذي يواكب التطور المتسارع في آليات التحاليل الطبية العالمية، لافتًا إلى أنه بفضل جهود كافة القائمين عليه تم الحصول علي ثلاث شهادات اعتماد دولية، هي؛ EGAC GAHAR، ومؤخرًا CAP، والتي تعد أرفع شهادة اعتماد في العالم، وتعتبر المعايير الخاصة بها هي الأكثر صرامة في مجال التحاليل الطبية.

وأشار رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ إلى أن معامل القسم تقدم خدماتها العديدة لمنطقة جغرافية كبيرة داخل جمهورية مصر العربية، كما تشارك في أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة؛ للكشف المبكر عن فيروس سي، فضلًا عن الخدمات التشخيصية لأفراد المجتمع الجامعي، موضحًا الدور الكبير الذى تقوم به المعامل فى الأبحاث الطبية، والنشر العلمى، ومواكبة كل ما هو حديث فى مجالات التحاليل الطبية، ومتطلبات الجودة والاعتماد، والسلامة والصحة المهنية.

وشهد ختام الاحتفال؛ إهداء درع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير المعامل.

كما شهد الاحتفال، تكريم رؤساء الوحدات بالقسم، وهم: الدكتورة حنان عمر رئيس وحدة الكيمياء، والدكتورة سهير كامل رئيس وحدة المناعة، والدكتور محمد زكريا رئيس وحدة البكتريا، والدكتورة إيمان نصر رئيس وحدة بنك الدم، والدكتورة فاطمة هلباوي رئيس وحدة الهيماتولوجي، هذا بالإضافة إلي تكريم نواب رؤساء الوحدات بالقسم.

وفي سياق متصل، أهدي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ درع تكريم لشركة سيمنز التي قدمت دعمًا كبيرًا طوال هذه الرحلة، وتكريم لفيف من ممثليها، وهم: الدكتور رأفت الشيمي، والدكتور باسل ممدوح، والدكتور سعيد جوهر، والمهندس محمد مصطفى، والمهندس مهران طه، والدكتور أحمد نادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.