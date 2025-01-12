الأحد 12 يناير 2025
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نائب رئيس جامعة الأزهر يشدد على وجود أستاذ المادة داخل لجان كليات أسيوط (صور)

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات، فيتو

واصل الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، جولاته في تفقد لجان الامتحانات بكليات فرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط. 

حيث تفقد نائب رئيس جامعة الأزهر سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024 م بكلية الصيدلة  بنين وبنات وكلية الطب بأسيوط. 

ورافقه الأستاذ الدكتور عمر محافظ عميد كلية الصيدلة بنين والأستاذ الدكتور جمال سلطان عميد كلية الصيدلة بنات والأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب بنين والأستاذ الدكتور عادل بكر وكيل كلية الصيدلة بنات والأستاذ الدكتور محمد منير وكيل كلية الطب. 

 

الالتزام بقواعد الامتحانات المعلنة 

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس جامعة الأزهر عددا من اللجان بكليات أسيوط، مشددا على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات؛ لأداء الامتحانات في ظروف تهيئ لهم فرص النجاح والتفوق، وشدد  على توفير جميع سبل الراحة، وتوزيع الإضاءة داخل قاعات الامتحانات، وكذلك الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات المعلنة.

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وأشار عبد المالك إلى أهمية وجود أستاذ المادة الممتحنة داخل اللجان بجميع كليات أسيوط، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب، حتى يتثنى لهم أداء الامتحانات فى الأجواء المناسبة كما مشيدا بالهدوء والالتزام السائد فى اللجان، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر.

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