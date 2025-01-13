محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثانى الإعدادى للعام الدراسى 2024/ 2025 في مدارس (إسماعيل القبانى الإعدادية بنين بشارع الثورة وبدر الرسمية للغات، وعصمت عفيفى الإعدادية بنات بشارع أرض الملاعب بحى شرق مدينة أسيوط)، للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

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رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم باسيوط، وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حى شرق مدينة أسيوط، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعلى محمد رفاعى مدير مدرسة إسماعيل القبانى بنين، ومنال حسين فرغلى مديرة مدرسة عصمت عفيفى الإعدادية بنات، محمد ماهر إبراهيم مدير مدرسة بدر الرسمية للغات.

الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل

واطمأن محافظ أسيوط على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وتحاور مع الطلاب والطالبات عن طبيعة الإمتحانات من داخل المنهج الدراسى والتدريبات مؤكدًا أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من مدير مدرسة إسماعيل القبانى بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحان للصف الأول والثانى الإعدادي 470 طالبا، وأوضح مدير مدرسة بدر الرسمية للغات بأن عدد الطلاب 245 طالبا وطالبة، كما أشارت مديرة مدرسة عصمت عفيفى الإعدادية بأن عدد الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان 440 طالبة للصف الأول والثاني الإعدادى.

وشدد محافظ أسيوط على الاهتمام بتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الإمتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان، مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن إجمالي عدد المقيدين من طلاب الصف الأول الإعدادي 14642 طالبا وطالبة بإجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 9732 طالبا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، موضحًا أن عدد الحضور للامتحانات من الصفين الأول والثاني الإعدادي 22386 طالبا وطالبة مؤكدًا على سير الامتحانات في هدوء دون أي شكاوي بكافة المراكز والقرى والأحياء.

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