الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد لجان الامتحانات، فيتو

 تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف  الأول والثانى الإعدادى للعام الدراسى 2024/ 2025 في مدارس (إسماعيل القبانى الإعدادية بنين بشارع الثورة وبدر الرسمية للغات، وعصمت عفيفى الإعدادية بنات بشارع أرض الملاعب بحى شرق مدينة أسيوط)، للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

[system-code:ad:autoads]]

 رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم باسيوط، وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حى شرق مدينة أسيوط، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعلى محمد رفاعى مدير مدرسة إسماعيل القبانى بنين، ومنال حسين فرغلى مديرة مدرسة عصمت عفيفى الإعدادية بنات، محمد ماهر إبراهيم مدير مدرسة بدر الرسمية للغات.

 

الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل 

 واطمأن محافظ أسيوط على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وتحاور مع الطلاب والطالبات عن طبيعة الإمتحانات من داخل المنهج الدراسى والتدريبات مؤكدًا أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

 واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من مدير مدرسة إسماعيل القبانى بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحان للصف الأول والثانى الإعدادي 470 طالبا، وأوضح مدير مدرسة بدر الرسمية للغات بأن عدد الطلاب 245 طالبا وطالبة، كما أشارت مديرة مدرسة عصمت عفيفى الإعدادية بأن عدد الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان 440 طالبة للصف الأول والثاني الإعدادى.  

 وشدد محافظ أسيوط على الاهتمام بتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الإمتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان، مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط (فيديو وصور)

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط وسط إجراءات مشددة

 وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن إجمالي عدد المقيدين من طلاب الصف الأول الإعدادي 14642 طالبا وطالبة بإجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 9732 طالبا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، موضحًا أن عدد الحضور للامتحانات من الصفين الأول والثاني الإعدادي 22386 طالبا وطالبة مؤكدًا على سير الامتحانات في هدوء دون أي شكاوي بكافة المراكز والقرى والأحياء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الإعدادية الاعدادية بنات التربية والتعليم التعليم الاعدادى التعليم الفني الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول طارق الدسوقي لجان امتحانات الفصل الدراسى الاول محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط (فيديو وصور)

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

نائب رئيس جامعة الأزهر يشدد على وجود أستاذ المادة داخل لجان كليات أسيوط (صور)

إزالة المخلفات وورد النيل من ترع أسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة بقرى أسيوط

محافظ أسيوط يشدد على تحرير محاضر للمتعدين على حق المواطنين في خبز مطابق للمواصفات (صور)

قرارات محافظ أسيوط بشأن نادي العاملين (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتطوير مزرعة الثروة الحيوانية بأبنوب الحمام

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2025

موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية