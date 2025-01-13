الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط (فيديو وصور)

طلاب محافظة أسيوط
طلاب محافظة أسيوط يستعدون لامتحانات اليوم، فيتو

تواصل صفوف النقل بمحافظة أسيوط اليوم الإثنين امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025، والتي من المقرر أن تستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم.

وشهدت اللجان لصفوف النقل بمحافظة أسيوط إقبالا كثيفا من الطلاب وسط تواجد لأولياء الأمور في بعض المدارس. 

التجهيزات الخاصة بعقد تقييمات الفصل الدراسي


وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط انتهت من كافة الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد تقييمات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، حيث يبدأ طلاب النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي امتحانات الترم الأول حسب الجداول والمواعيد التي تم إعلانها خلال الأيام الماضية.

 

في ذات السياق أكد اللواء  هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025 على كافة الأصعدة لضمان سير أعمال الإمتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة وبيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الإمتحانات لافتًا إلى ضرورة التأكد من جاهزية اللجان وتطبيق الإجراءات الأمنية والإلتزام بضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان وتشديد الرقابة والإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش بشكل صارم لضمان نزاهة الإمتحانات ومنع أي محاولات للغش فضلًا عن التأكيد على مراجعة كشوف الطلاب قبل بداية الإمتحانات لضمان عدم وجود أي أخطاء في توزيع الطلاب على اللجان.

 

وشدد محافظ أسيوط على الإلتزام بمواصفات ورقة الإمتحانات والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة لضمان حقوق ومصلحة الطالب مع تشكيل لجان المتابعة من قبل مديري الإدارات والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط قد عقدت اجتماعًا مع موجهي العموم وموجهي أوائل المواد الدراسية لمتابعة تنفيذ تعليمات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي؛ وذلك بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وشؤون الطلاب ومسئولو الدعم والتواصل ورؤساء الأقسام وموجهي عموم المديرية وموجهي أوائل المواد. 

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط وسط إجراءات مشددة

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ولفت محافظ أسيوط إلى مناقشة آليات تنظيم العمل بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بإعداد نماذج الأسئلة وضمان جودة سير الامتحانات في كافة المدارس على مستوى المحافظة مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والإدارات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات مع ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات والتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب.

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